Bebé de cinco meses muere por Covid-19

Se llamaba Franco Gael y este miércoles cumpliría apenas cinco meses de haber nacido, sin embargo, se convirtió en una de las 204 personas que han muerto por Covid-19 y el segundo menor de edad que fallece por esta enfermedad en menos de un mes.

El Dato...

155 niños menores de nueve años se han contagiado por Covid-19 en el estado.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, fue quien informó sobre este caso, el cual se presentó en el Hospital General de Silao, donde a pesar de que los médicos hicieron su mayor esfuerzo por salvarle la vida al niño, no fue suficiente y falleció por coronavirus.

“Es un niño del quinto mes, sin mayor comorbilidad, (fue contagio) de transmisión comunitaria, no supieron en dónde se infectó, seguramente salió de casa o alguien que salió de casa llevó el virus a su domicilio”, dijo el Secretario de Salud a la televisora estatal de TV4.





Daniel Díaz Martínez dijo que la intención de hacer público este caso no es para ventilarlo ni para generar morbo ni mucho menos, sino para hacer consciencia entre la población de que los niños, las niñas y los adolescentes no tendrían por qué estar fuera de sus casas, ya que no hay clases presenciales prácticamente desde marzo; también, dijo, que con esto queda establecido nuevamente que este virus es altamente contagioso y letal.

De Viva Voz...

“Lo comento con la finalidad de que nos sensibilicemos, de que no expongamos a los niños, a las niñas de nuestro estado, creo que es una gran responsabilidad cuidarlos, que no expongamos a nuestros familiares, porque además se siguen llenando los hospitales”.



Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





Apenas hace unos días, Organización Editorial Mexicana dio a conocer que en el estado hay varios casos confirmados de coronavirus en menores de nueve años y de acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, son 155 los niños y niñas guanajuatenses de menos de nueve años que se habían contagiado de Covid-19 y uno de ellos fue el pequeño Franco Gael, quien no pudo librar la enfermedad provocada por este virus.





Bajío de Bonillas, como si nada...





El pequeño Franco Gael vivió en la comunidad de Bajío de Bonillas, de Silao, la cual apenas cuenta con tres mil 377 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; sus calles son de tierra y las pocas que tienen empedrado, éste ya dio de sí por el paso de los vehículos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Muere bebé de cinco meses por coronavirus

Aunque oficialmente no se ha dado a conocer cómo el pequeño se pudo haber infectado por coronavirus, conocidos de la familia contaron que hasta hace unos días, en la casa donde vivía Franco Gael, había una persona que tenía síntomas de coronavirus e incluso es parte de los registros oficiales de contagio, pues fue atendido bajo ese padecimiento; pese a esto, la familia no hizo el mayor esfuerzo por aplicar los protocolos sugeridos por las autoridades y de ahí pudo haber devenido el contagio del bebé.

Policiaca Hombre pierde la vida al ahogarse en el Río Lerma

A pesar estos dos casos conocidos, el entorno social de Bajío de Bonillas es que todos viven como si estuvieran en “semáforo en verde”, es decir, los habitantes que se ven en la calle no usan cubre bocas, los niños andan jugando sin protección ni restricción alguna, hay gente que platica afuera de sus casas sin la sana distancia, pese a que la comunidad supo ya del fallecimiento del pequeño Franco Gael, no han hecho nada por cambiar su rutina.

El deceso del pequeño Franco Gael fue reportado el ocho de junio a las 19:45, donde entre las causas están síndrome de dificultad respiratoria y Covid-19.