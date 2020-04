Se estabiliza el precio del huevo

La liberación del huevo de parte de los distribuidores no sólo ha generado un mayor abasto para satisfacer las necesidades del comercio local, sino además la normalización paulatina del precio, expendiéndose entre 40 y 42 pesos contra los 50 pesos de los precios en la primera semana de este mes.

Comerciantes de tiendas de abarrotes manifestaron que a partir de la semana pasada, el precio del huevo ha comenzado a descender, ya que la distribución de este producto de la canasta básica comenzó a normalizarse.

“Desde la semana pasada el precio del huevo comenzó a bajar, yo lo vendo ya en los 42 pesos”, dijo Mónica Durante.

Los comerciantes señalaron que se enfrentaron a un desabasto que duró aproximadamente tres semanas, donde la abastecedora que los surte no lo hacía con frecuencia, pues dijeron la distribuidora recibió únicamente una cantidad limitada.

“La distribuidora que nos abastecía de huevo durante tres semanas nos traía el producto de manera limitada, lo que nos llevó a comprar huevo en pequeñas cantidades, pero más caro”, dijo, Liliana Cruz, quien es dueña de una abarrotera.

Cabe resaltar, que a finales de marzo y principios de abril, el precio del huevo alcanzó los 50 pesos, en una gran parte del mercado y tiendas de abarrotes.

“Antes vendía el kilo de huevo, en los 47 pesos, ahora lo vendo en 40, yo sí puedo decir, que la gente me compraba pues no se llevan un kilo sino medio, pero lo que sí temía era que se acabara, como me paso varias ocasiones”, dijo Alejandro Zarate, quien es empleado de una tienda de abarrotes.

Asimismo, puntualizaron que ya no hay desabasto, pues ahora les surten el producto de manera normal, como son dos veces por semana.