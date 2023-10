Juan David dejó la escuela; padrastro no quería que lo vieran golpeado

Juan David fue maltratado, al menos el último año antes de su desaparición, declaró Reyna, la madre del niño, quien reveló que había dejado la escuela a petición de su padrastro, pues no quería que lo vieran golpeado.

Durante la audiencia celebrada el martes y donde le tocó declarar, Reyna señaló que se sentía atemorizada constantemente de contradecir o hacer algo distinto a lo que su entonces pareja le decía, lo cual, a su vez, también le hizo no poder intentar siquiera salir de esa relación.

"No podía irme o salir, tenía miedo de que le hiciera algo a mis hermanos, a mis hijos o a mí", dijo Reyna, quien declaró sentirse acorralada y temerosa, al menos en el último año en que estuvo como pareja de Miguel Ángel N., contra quien se lleva un juicio por la presunta comisión de los delitos de desaparición cometida por particulares y violencia familiar.

Reyna explicó en su declaración ante la jueza que desde el día que fue detenido Miguel Ángel, no ha sabido más de él ni ha tenido algún contacto; la situación le ha afectado, de tal forma que su estado de salud psicológico era delicado y tuvo que acudir con apoyo de personal especializado; inclusive, la audiencia debió tener varios recesos para dar espacio a que Reyna pudiera brindar su testimonio de la mejor manera.

Con los ojos llorosos y la voz entrecortada, cada que mencionaba el nombre de Juan David, confirmó que ambas fotografías en la que el niño se ve golpeado fueron extraídas de su teléfono, en la segunda declaración qué dio al Ministerio Público el 17 de mayo de 2022.









Juan David no ha aparecido, su madre también quiere saber lo que pasó con él.





Cabe recordar que de forma oficial existen dos declaraciones de Reyna: una brindada el 15 de mayo de 2022, en la que se refería el niño salió por una ventana y que se había llevado 200 pesos, y la otra en la que señaló a Miguel Ángel por salir con el niño, sin embargo; públicamente Reyna dio una tercera versión ante distintos medios de comunicación sobre la cual también se le cuestionó en la audiencia.





“Quería decir la verdad de lo que paso con mi hijo”





El testimonio que Reyna dio al Ministerio Público el 17 de mayo fue en el que habría quedado asentado que tanto ella como su hijo Juan David eran objeto de violencia presuntamente ejercida por Miguel Ángel.

Reyna dijo haber estado bajo amenazas de muerte, por eso hizo la primera declaración, como Miguel le dijo que la hiciera,

Aquella madrugada del 14 de mayo, Reyna se quedó encerrada con sus hijos en su domicilio; se encontraba amamantando a su hijo menor, señaló, cuando se quedaba dormida, logró escuchar la voz de Juan David y Miguel Ángel, y en eso escuchó que éste le decía que lo iba a llevar con su papá.

"Entre sueños escuché que le decía que tenía sueño, que no lo llevara, que quería estar con su mamá; cuando salí, los vi por la ventana de la cocina, él lo llevaba de la mano", relató.

Miguel Ángel salió alrededor de la una de la madrugada y de acuerdo con lo que Reyna recordó, éste regresó aproximadamente a las cuatro de la madrugada, pero sin el niño, pues le dijo que se le había escapado.

"Sólo me dijo que se daba parte a la autoridad, pero después de 72 horas, no me dijo nada más".

Reyna también dijo que sentía que tenía que hacer o decir todo lo que Miguel Ángel le indicaba, pues si no, la tenía amenazada de muerte, a ella, a sus hermanos y a sus hijos; a éstos últimos también la amenazó con llevárselos a Guadalajara.

"Me decía que se los iba a llevar, qué no los iba a volver a ver, no podía salir, si no me dejaba, la puerta se cerraba por dentro, pero también por fuera".

Motivada a presionar a Miguel Ángel para que le dijera dónde estaba Juan David, Reyna dio la segunda declaración el 17 de mayo.





Sólo buscaba la verdad





“No estaba en mis cinco sentidos, no recuerdo detalles de esa entrevista”, fue lo que dijo Reyna, cuando le cuestionaron sobre la declaración pública que dio ante varios medios de comunicación, en la cual dijo que Miguel Ángel habría matado al niño Juan David.

Indicó que cuando el niño desapareció, se sentía aún atada de manos para presionar a que su ahora expareja le dijera la verdad.

Aconsejada por una tía decidió brindar una declaración pública en una conocida plaza comercial; sin embargo, al momento de hablar sintió que todo se le iba de la mente, solo podía pensar en una cosa; el temor de que Miguel Ángel llegara al lugar, señaló.





“Tenía problemas con sus hijos y se desquitaba con nosotros”





Reyna dijo haber tenido alrededor de cinco años viviendo en pareja con Miguel Ángel. Al principio él era detallista, atento y cariñoso con todos, pero ella empezó a darse cuenta de la violencia hasta alrededor del cuarto año.

También, dijo ante la jueza que Miguel Ángel le decía siempre que se fuera con "su hijo favorito", refiriéndose a Juan David; los mandaba a hacer el quehacer y muchos de sus dichos los percibía a forma de reproche.

"Le hablaban por teléfono, era su expareja, tenía problemas con sus hijos", relató.

Reyna mencionó que de pronto su pareja empezó a ejercer violencia verbal en su contra, cada que tenía problemas en otros ámbitos y terminaba por desquitarse con ella y Juan David.

Inclusive, dijo que en una ocasión habría querido asfixiarla; ese y otros casos la hicieron sentirse atrapada y sometida.

Actualmente Reyna no ha tenido ninguna clase de contacto con Miguel Ángel y señaló que sólo quiere justicia y que le digan dónde está Juan David.

"Siento mucha angustia de no saber dónde está, quiero justicia, que me digan dónde está mi hijo".

Reyna reconoció que fueron varias las ocasiones en que al regresar de la tienda, a donde Miguel la mandaba por algunos artículos, veía a Juan David con heridas, de las cuales nunca le quería confesar cómo se hizo.

"Me decía que se caía, o que se pegaba, pero yo no le creía, lo notaba diferente, callado".

Mencionó haber tenido conocimiento de que Miguel Ángel golpeó al niño con un cinto en piernas y manos, que le dio patadas en los testículos y de las veces que le lastimó la frente y el labio, los cuales él mismo cosió con hilo de costura.

"Lo quería llevar al centro de salud, pero él nunca me dejaba, lo cosía o limpiaba con lo que él tenía".

Aun con lo que ella pensaba que sucedía, Juan David no le habría confesado todo lo que en realidad sucedió con él y las lesiones que tenía, pero los moretones y golpes se veían desproporcionados a lo que relataba qué se los ocasionó.