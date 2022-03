Salmantino tetracampeón estatal rumbo a Juegos CONADE 2022

Viento en popa se mantiene la preparación del halterista guanajuatense de origen salmantino, Pablo Medina Contreras, para el Mundial 2022 Sub-17 con sede León, Guanajuato, al conseguir el tetracampeonato estatal rumbo a Juegos CONADE 2022.

El atleta salmantino, acompañado de Yesica Yadira Hernández Vieyra, medallista de oro para México en Juegos Olímpicos de la Juventud.

A finales del año pasado, el atleta de la comunidad de Valtierrilla inició un nuevo sueño mundialista, con tres medallas de oro y el bicampeonato en Levantamiento de Pesas dentro del Torneo Nacional del Pavo 2021.

Ahora, en su primer competencia del año, conquista el tetracampeonato estatal rumbo a Juegos Nacionales CONADE 2022, en esta ocasión en la división de los 96 kg mejoró su récord en la modalidad de envión al levantar 165 kilos, dos kilos más que el registro obtenido dentro del campeonato panamericano Sub-15 y Sub-17 realizado a mediados del año pasado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y con el cual conquistó la medalla de plata.

Dentro del estatal rumbo a Juegos CONADE 2022, el atleta salmantino levantó 125 kg en Arranque y 165 kg en Envión. Totales 290 kg.

Al respecto, comenta: “Me encuentro feliz por haber superado mi mejor marca en la modalidad Envión, son dos kilos más que la registrada en campeonato panamericano de Monterrey Nuevo León y 20 más que la obtenida en la anterior competencia estatal rumbo a Juegos CONADE” (sic).

Previo al Mundial Sub-17 de halterofilia, el atleta salmantino tenía programado competir en el mes de abril dentro del campeonato panamericano de Puerto Rico que ha sido cancelado por el tema de la visa.

En ese sentido señala, “me encuentro triste porque no podré competir en mi último Panamericano Sub-17, sin embargo, ahora me he dado cuenta que la preparación ha valido la pena porque he mejorado mi marca en Envión, ahora a seguir echándole ganas para ganarme un lugar dentro de la selección nacional que representará al país dentro del Mundial Sub-17 con sede León, Guanajuato. El objetivo es ganar una medalla para México” (sic).

El año pasado, Pablo Medina Contreras, con quince años de edad, representó a México en el Mundial Sub-17 de Jeddah, Arabia Saudita.

Previo a ello formó parte de la Selección Nacional de México dentro del Campeonato Panamericano Sub-17, ahí se colgó medalla de plata en envión y dos preseas de bronce, arranque y totales.

El Mundial 2022 de Levantamiento de Pesas a celebrarse en la Ciudad de León, Guanajuato, es de suma transcendencia en los procesos clasificatorios en este deporte, ya que en él se consolidarán las bases de las selecciones nacionales, de los países participantes en los ciclos olímpicos rumbo a París 2024, Dakar 2026 y Los Ángeles 2028.

Pablo Medina Contreras es uno de los nuevos talentos guanajuatenses en halterofilia, levantando una vez más la mano para representar a México dentro del mundial de la disciplina.

A nivel estatal, Pablo Medina Contreras, en cuatro ocasiones ha sido campeón, ha representado a Guanajuato al menos en tres ocasiones a nivel nacional, obteniendo los siguientes resultados: 2018 primer lugar, 2019 quinto lugar, 2020 se cancela el evento por el tema de la pandemia y 2021 primer lugar.