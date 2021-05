Candidatos de NL niegan acusaciones de la FGR; MC prepara denuncia contra AMLO

Los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza Santos, de la alianza PRI-PRD, respondieron a las acusaciones de la Fiscalía General de la República y negaron la comisión de delitos electorales por su parte.

De la Garza Santos, a quien se le investiga por presunta compra de votos a través de tarjetas con apoyos económicos, aseguró que existe una persecución política en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y acusó de que la denuncia en contra de Samuel García es una simulación.

"Esta noche se confirma la persecución política de la que sido víctima por proponer proteger a las mujeres de Nuevo León. El presidente tiene 5 días atacándome porque voy arriba de todas las encuestas nacionales. ¿Cuántas veces han visto que ataque a alguien tan desesperadamente?, ¿ha señalado algún día Samuel García?", expresó el político.

"Públicamente exhibí la jugada de Morena en Movimiento Ciudadano, tratan de empatar el marcador, pero les aseguro que la denuncia contra Samuel García es una simulación. Basta con ver el comunicado de la FGR donde informa que en el caso mío, de la denuncia, ordena prisión preventiva de forma oficiosa por proteger a las mujeres. Me quieren meter a la cárcel", continuó.

Aseveró que en el caso del candidato de Movimiento Ciudadano las medidas de la Fiscalía son insuficientes, pues acusó a García de lavar "miles de millones de pesos" y precisó que la FGJ tiene las pruebas de ello.

Por su parte, Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, expresó tras la difusión del comunicado de la Fiscalía que cuando sea requerido por las autoridades de presentará para "aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar", al tiempo que negó la existencia de irregularidades en su campaña y en su vida personal o profesional.

"Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León", expresó en su cuenta de Twitter.

Samuel García pide "sacar" a su esposa de las acusaciones

El candidato a la gubernatura de Nuevo León pidió esta mañana durante una conferencia de prensa apartar a su familia y, es específico a su esposa Mariana, de las acusaciones de presuntos delitos electorales.

“Lo que quiero pedir a la Fepade, a las autoridades, es que saquen a mi familia de esto, que saquen a Mariana, mi esposa, de esto, que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas”, expresó el candidato regio.

Asimismo, explicó que, hasta el momento de la conferencia, no ha sido notificado por parte de la Fiscalía General de Justicias sobre las carpetas de investigación en su contra.

“El día de ayer en la noche estaba en una cena familiar y me entero, por medios, por redes, de un comunicado de la fiscalía en el que se detalla que hay unas supuestas denuncias de unos supuestos ciudadanos y que se van a abrir unas supuestas carpetas que al día de hoy no conozco y que no conocemos y que no nos van a distraer”, aseguró.

Respecto a las acusaciones en su contra, Samuel García aseguró que “todo está en orden” y “conforme a la ley”, pues indicó que “todos los candidatos mandamos los reportes de contabilidad al INE y el INE mes a mes da observaciones y se solventa”.

MC prepara denuncia contra AMLO por "meter las manos en el proceso"

Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López que saque las manos del proceso electoral y anunció que lo denunciará por su intervención.

También otorgó el respaldo a su candidato Samuel García.

"Le pedimos a Andrés Manuel que saque las manos del proceso electoral, que se abstenga de violar la legislación electoral que impide a los poderes públicos participar en los procesos electorales", dijo en visita a Nuevo León para apoyar a García.

Adelantó que alistan una denuncia en contra de López Obrador por su intervención en la contienda electoral en forma violatoria las leyes.

"Vamos a presentar una denuncia de hechos por la abusiva intervención del Presidente de la República".

"Lo que está haciendo Andrés Manuel es abuso de poder, es intervención en un campo que le está vedado porque hay autoridades responsables en este ejercicio electoral", puntualizó Dante Delgado.

Para el dirigente de MC, el presidente y su partido Morena están desesperados por la caída en las preferencias electorales.

"El Presidente se ve desesperado por la caída permanente de las preferencias electorales, de ver a MC como la fuerza capaz de competirle".

Movimiento Ciudadano no tiene un plan B, ya que las denuncias contra su candidato están sin sustento por lo que Dante Delgado respalda la candidatura de Samuel García.

Reitero que van con todo el próximo 6 de junio y que ganarán la elección donde García será el gobernador de Nuevo León, por lo que, insistió, no hay plan B, y que no habrá plan B.

Finalmente, Dante Delgado acusó al presidente de “sembrar la discordia”, pero aseguró que su partido no caerá ante el mandatario.

“Este país merece ser gobernado y para gobernar hay que trabajar, dar resultado. Este es un gobierno sin resultado”, expresó y realizó una invitación a AMLO a “convertirse en presidente de México” y “actuar como jefe de estado, no como merolico del pueblo”.

Con información de David Casas y Karla Díaz.