Ximena Sariñana muestra el poder femenino en Una vez más

Ximena Sariña recuerda que cuando comenzó su carrera había dos cantantes femeninas que eran referente para el rock en español y que le sirvieron como inspiración: Ely Guerra y Julieta Venegas. Más de una década después, la cantante aplaude que la industria musical haya abierto camino a otras artistas para encabezar sus propios proyectos, sin importar géneros ozestilos.

“Cada vez vemos a más mujeres involucradas, liderando sus proyectos y siendo las capitanas de sus barcos, desde Natalia Lafourcade, Mon Laferte hasta Paty Cantú. Y eso es lo que me gusta, que ya no es necesariamente en el género alternativo, ahora hay este abanico de mujeres, cada una con sus gustos y visión de su carrera, pero siendo ellas las dueñas de sus propias careras”, dice.

A pesar de los avances, la cantante y actriz reconoce que para llegar a una equidad en la industria musical en México faltan subir muchos escalones, sobre todo detrás de bambalinas, “en la parte de la producción, de la composición, de la ingeniería de sonido y audio. Hay todavía muchísimo camino por recorrer”, explica en videoconferencia con medios mexicanos.

Consciente de ello, Ximena Sariñana lanzó ayer Una vez más, tema en el que todo el equipo de producción, composición y distribución, es femenino: Elsa y Elmar, Susana Isaza y Grettel Garibaldi participaron como coautoras de la canción, Ruzzi en la producción y el dúo de directoras Iglú realizó la idea del video musical.

“Tratamos de hacer de esto un trabajo genuinamente inclusivo, como en otras industrias. Por eso el decidir escribir una canción con puras mujeres, elegir una mujer productora, mujeres instrumentistas, realizadoras, trabajando en el equipo de marketing, management, creo que es igualmente importante y para que haya más mujeres en la música tenemos que crear más oportunidades”, señaló la cantante, quien desde hace un par de meses es embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres en México.

A la par de este lanzamiento, Ximena Sariñana también está celebrando su regreso a la actuación en México después de cuatro años de ausencia. La hija del director Fernando Sariñana participa en la tercera temporada de La casa de las flores, producción de Netflix creada y dirigida por Manolo Caro, y donde da vida a la versión juvenil de Carmela Villalobos, personaje interpretado originalmente por Verónica Langer.

“Tardar en regresar a la actuación no fue realmente una elección que yo haya tomado. No había proyectos que me llamaran la atención lo suficiente y que se acomodaran con mis tiempos como el año pasado, para poder regresar con dos participaciones actorales”, comenta la actriz, quien en 2019 también fue parte de la serie peruana Un día eres joven.

Sariñana señaló que en sus planes está seguir buscando proyectos actorales, mientras que compaginen con su faceta musical: “Siempre estoy buscando una buena historia qué contar, un buen director, un guion al que sumarme. Y eso espero que pueda seguir”, finalizó.