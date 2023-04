William Levy protagoniza la nueva versión de Montecristo

William Levy detesta quedarse en una zona de confort. Siempre, su ambición lo ha llevado a buscar nuevas oportunidades, lejos de su país, incluso, asegura en entrevista. “Me divierte hacer cosas diferentes, es muy importante reinventarme. Yo siento que todo el tiempo necesito estar retándome, si no estoy haciendo algo difícil o nuevo, en lo que me tengo que enfocar o aprender de ello, creo que mi vida sería muy aburrida, creo que soy, a lo mejor, muy excesivo conmigo mismo, no sé, pero no me gusta caer en la rutina o hacer cosas que me aburran, por eso siempre estoy buscando hacer algo diferente”.

Ejemplo de retos es su nueva producción, Montecristo, disponible en Vix+ desde este 14 de abril. Levy recrea la clásica historia de Alejandro Dumas, que ya ha sido adaptada a la pantalla, pero en una versión actual.

“Al modernizarla todo cambia, antes, por ejemplo, era muy difícil comunicarse o enterarse de lo que pasaba en el día a día. En esta versión cambia la forma de llevar a cabo una venganza, en la novela de Dumas eran tiempos distintos y todo era muy difícil a la hora de plantearlo, desde la riqueza que se le otorga al personaje, la forma en cómo sale de la cárcel, en dónde va a estar, cómo creció; pero llevarlo a un mundo moderno es también complicado porque no puedes alejarte de la historia original”, expresó.

“El personaje nace y se cría en Cuba, de ahí emigra a Miami, donde encuentra este tesoro, una riqueza que le permite llevar a cabo la venganza que busca en España. Fue un trabajo que hicimos de mesa con el director, productores y escritores, y quisimos llevar a cabo un personaje diferente, pero dejándole la esencia de Montecristo, agarramos el mismo esqueleto y lo arropamos de otra forma”, sostuvo el protagonista, quien también funge como productor.

Esmeralda Pimentel, Roberto Enríquez, Silvia Abascal, Juan Fernández, María Adelaida Puerta, Héctor Noas, Angelo Olivier, entre otros forman parte del elenco.

Por otro lado, en cuanto a temas personales, a un año de haber anunciado su separación con su esposa Elizabeth Gutiérrez, con quien compartió casi dos décadas y procreó dos hijos, se vio a la pareja disfrutando juntos de una cita.

En redes sociales se rumoró que es posible que ambos decidieran retomar su relación; ante esto, el histrión contestó: “Todas las personas, todas las familias tienen separaciones, luego lo intentan nuevamente, lo único que puedo decir es que nunca vamos a dejar de ser una familia, somos una gran familia y lo que esté pasando entre los dos lo puede explicar mejor ella (Gutiérrez) que yo, porque lo que pasó ese día fue que tuvimos una cita.

“Somos una gran familia, eso puedo decir yo, estoy enfocado en mi trabajo, en mis hijos, no hay nada en contra de nadie, nos respetamos muchísimo los dos, formamos una familia que amamos con el corazón, eso es algo importante, mis hijos lo tienen que saber, que nunca les hará falta su familia, es lo más importante que tenemos”, aseguró.