"Watchmen" lidera con 26 las nominaciones a los Emmy, los primeros premios en pandemia

La miniserie de HBO "Watchmen", sobre un grupo de vigilantes enmascarados que son tratados como criminales por las agencias gubernamentales, lideró con 26 las nominaciones a los Emmy, los primeros premios que se entregan durante la pandemia del nuevo coronavirus.

La comedia "The Marvelous Mrs. Maisel" le siguió con 20; el thriller criminal "Ozark" y el exitoso drama "Succession" sobre la lucha de una familia dueña de un conglomerado de medios, recibieron 18 nominaciones.

Nothing ever ends...Congratulations to the cast and crew of #Watchmen on 26 #Emmy nominations, the most of any program. pic.twitter.com/w06VtEQ4A7 — Watchmen (@watchmen) July 28, 2020

La serie de Disney+ "The Mandalorian", protagonizada por el chileno Pedro Pascal, cerró con 15.

Los Emmy se celebrarán el 20 de septiembre en una ceremonia que debe ser virtual debido a la covid-19, que se propaga con fuerza en Estados Unidos, con 4,2 millones de casos.

"El 2020 no se reduce a la crisis sanitaria mundial, sino que estamos siendo testigos de una de las mayores luchas por la justicia social de la historia, y es nuestro deber utilizar este medio para el cambio", dijo el presidente de la Academia de la Televisión, Frank Scherma, en referencia a las masivas protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd en custodia.

"Ese es el poder y la responsabilidad de la televisión, no solo prestar una variedad de servicios, o proveer un poco de evasión, también se trata de amplificar las voces que deben ser escuchadas y contar las historias que deben ser contadas".

Netflix fue la plataforma con más nominaciones, con un total de 160, que además rompe el récord anterior de HBO de 137 en 2019.

HBO por su parte tuvo la segunda mayor cantidad de nominaciones con 107, seguidas por las cadenas NBC (47), ABC (36) y FX (33).





