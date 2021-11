Vuelve un angelito más travieso

No hay Navidad donde no pase por la televisión alguna de las películas de Mi pobre angelito, cinta protagonizada por Macaulay Culkin que con el tiempo se volvió en un clásico. Por lo menos en la casa de Archie Yates esto siempre ocurrió: “Religiosamente la veo cada año”, dice el actor de 12 años.

Por eso cuando comenzó a preparar el papel de Max Mercer, con el que 20th Century Fox revive esta franquicia, al joven le fue imposible despegarse de la historia original aunque Mi pobre y dulce angelito narre una aventura totalmente diferente y más moderna.

Gossip Lista la nueva versión de Mi Pobre Angelito: lo que debes saber

“Tomé mucha inspiración de la película original, pero Max es un personaje diferente al de Kevin. Así que quería hacer algunas cosas del clásico, pero también quería algo más original y diferente porque esto es de todo lo que se trata el filme: es el mismo universo pero es una historia distinta”.

Mi pobre y dulce angelito, que llega hoy a Disney+, se centra en Max Mercer, un niño travieso que toma de la casa de otra familia una pieza de arte sin darse cuenta de su valor. Cuando los McKenzie descubren el costo de esa obra y se dan cuenta de su ausencia, lo buscarán para recuperarla, por lo que deberán meterse a su casa, en la que no hay nadie más.

La cinta hace algunos guiños a la franquicia original que estrenó hace 31 años. Además de las memorables escenas de un niño solo en casa, la película trae de vuelta a algunos personajes como Devin Ratray, quien vuelve a su personaje como Buzz McCallister, el gruñón hermano mayor de Kevin en la entrega original.

“Un día caminé con él -bromea el joven Archie Yates-. Era muy cool. Extrañamente increíble”, dice entre la risa de sus compañeros de elenco que lo acompañan en una reunión con medios de todo el mundo. “La verdad es que al principio estaba muy nervioso porque sentía que estaba viendo a un Dios”.

“En verdad es maravilloso verlo de vuelta en su personaje. Tiene momentos que son alucinantes. Es una interpretación muy especial, fue divertido verlo interactuar con los nuevos personajes”, añade Rob Delaney, quien interpreta a uno de los papás que se meten en problemas en esta historia.

Archie Yates se hizo famoso en el mundo por su interpretación como Yorki en la película nominada al Oscar, JoJo Rabbit. Este es su segundo papel de comedia en una cinta de gran escala, pero cuando se le cuestiona sobre el futuro de su carrera, la joven promesa bromea en que es suficiente de risas y que sus siguientes proyectos estarán enfocados al drama.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La comedia es uno de mis géneros favoritos, la amo tanto y he sido parte de familias divertidas, pero me di cuenta que estoy madurando y creciendo, ahora me gustaría hacer cosas diferentes por eso estoy tratando de explorar y hacer drama”… una frase lo interrumpe, la pronuncia su coestrella, Aisling Bea, quien interpreta a su mamá: “Quiere ser James Bond”.

“Bueno, no sólo eso. También quiero ser director y recientemente empecé a escribir un guion”, agrega el joven bromeando, añade que esa historia que está creando se trata de una comedia de acción al puro estilo del 007.

Mi pobre y dulce angelito cuenta además con las actuaciones de Ellie Kemper, Rob Delaney, Kenyan Thompson y Timothy Simons.