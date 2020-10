Vuelve el enigma de ¿Quién es la máscara?

Dieciocho famosos -dos más que la temporada anterior-, retarán a los investigadores: Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita, a adivinar su identidad en ¿Quién es la máscara? 2, bajo la conducción de Omar Chaparro. Todo está listo para arrancar con el primer capítulo de los 10 que conforman la segunda temporada, producida por Miguel Ángel Fox, el próximo 11 de octubre en Las Estrellas.

En conferencia de prensa el equipo confirmó que a lo largo de las grabaciones de esta segunda temporada se contagiaron de coronavirus Consuelo Duval y Omar Chaparro, quienes ya superaron la enfermedad; “nadie del equipo de producción, ni técnicos, ni investigadores fuera de Omar y Consuelo; resultaron afectados de Covid-19”, aseguró el productor.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Las medidas sanitarias obligaron a Fox a tener en el foro de grabación sólo 70 personas como público, lo cual dista mucho de los 700 u 800 espectadores que tuvo en cada programa en 2019. “Costó trabajo hacer un programa así, con los ingredientes requeridos, porque en la televisión en México no existe este estilo. Es una producción muy grande y, a excepción de dos; nadie se contagió, lo cual es un resultado muy exitoso. Obviamente sí hubo cambios, aunque la dinámica del programa, que es la fórmula ganadora, no se afectó en nada. No quería que los conductores, ni el panel de investigadores sólo vieran a las cámaras, sino que se divirtieran, para transmitirlo al público que está frente al televisor y lo logramos", agregó.

"Tuve miedo por la retroalimentación de la audiencia, pero puedo afirmar que esta segunda temporada tiene mucha magia, es muy especial, esto ha sido un goce y más cuando la carreta fue en la misma dirección dándonos el máximo momento cuando cada famoso se quitó la máscara".

Los famosos arribaron con muchas estrategias para que no pudieran descubrirlos bajo el disfraz de ratón, banana, tortuga, elefante, medusa, zombie y unicornio, entre otros, compartió el productor ejecutivo. “Las celebridades me pidieron ser parte de estos 10 programas, a diferencia del año pasado, que tuvieron que aprender junto conmigo la forma de hacer la emisión. En este 2020, ya todo mundo quiso formar parte de este concepto de entretenimiento, de juego y comedia con sus secretos, glamour, baile y música”.

Gossip Cobras vencen a Leones y se llevan Guerreros 2020

Este año, habrá personalidades que no necesariamente son del mundo del entretenimiento, reveló Carlos Rivera; "eso ha hecho que sea más difícil para nosotros descubrirlos, hay algunos del mundo del deporte que son una revelación cantando y no conocemos sus voces, es la novedad en esta segunda temporada y lo que la hace tan divertida; fallé las más de las veces y no le atiné, porque no es tan fácil”.

Juanpa Zurita dijo estar sorprendido de que Miguel Ángel Fox lo haya invitado a ser parte de los investigadores y coincidió con Yuri en que “cada día de grabación llegábamos con un gran entusiasmo a descubrir a los participantes y cada emisión es un alivio para el alma ante la pandemia que seguimos viviendo, por lo que se lo dedicamos a las familias, a cada integrante, esta es una diversión sana y es lo que nos ha echado para adelante a todos, hemos compartido muchas horas juntos en el foro, de eso se trata, que las familias estén unidas; este programa ya se transmitió en Estados Unidos y los niveles se duplicaron respecto al 2019”, afirmó el youtuber.