[VIDEO] Michele Marando un aventurero de “corazón”

Michele Marando, joven emprendedor, comerciante y aventurero, muestra con orgullo la otra cara de la verdadera Venezuela, a través de increíbles expediciones publicadas en sus redes sociales.

El venezolano, comparte un poco de las maravillas naturales que existen en su país, dejando de lado todo asunto político y económico de aquella nación.

Su pasión por el camping lo convierte en una forma para conocer su país y mostrarlo al mundo, por ello se dedica a realizar expediciones donde se aventura a explorar la naturaleza que resguarda en su interior Venezuela, “mi mayor motor es tratar de mostrar la verdadera Venezuela, no de la que hablan los noticieros, sino la que es mágica tanto por su gente como por sus paisajes”, dijo Michele.

Aunque la pandemia lo detuvo de manera temporal, continúa vigente en sus redes sociales donde comparte con el mundo entero la belleza sin igual de su tierra natal, “la respuesta de la gente me dejó anonadado, mi Instagram llegó a 150 mil seguidores en 3 años creo que ha sido un gran logro”, sostuvo.

Para el overlander es muy importante seguir en esta travesía que le permite conocer mejor su país, a su gente, además de compartirlo con sus seguidores a través de su canal de Youtube e Instagram, “estoy orgulloso de ser venezolano y de poder llevar un poco de mi tierra a otras partes del mundo”.

Continuó: “hago lo que me gusta y eso se nota, creo que en esta vida debemos hacer lo que nos apasiona y si eso nos permite generar un ingreso pues le da el plus porque no es un trabajo, es nuestra forma de vivir, a mi gente le digo que no se frenen, lo bueno que tiene este país es mucho más grande que un gobierno o que cualquier cosa, a los influencers connacionales les pido que mostremos a nuestra gente porque vale oro, hagamos eco con la fuerza de nuestras voces y nuestras redes para enseñarle al mundo la otra cara de nuestra querida Venezuela”, expresó.

En 2016 inició su exploración por Venezuela al principio con cortos viajes a la costa, al cerro Ávila y a los Andes, en 2017 descubrió la Gran Sabana en el Estado Bolívar, acampando en su propio vehículo, su fascinación por ese paraíso natural fue tal que lo visitó otras nueve veces ese mismo año.

Al respecto dijo: “cada salida me ha dejado muchas satisfacciones, desde conocer sitios hasta culturas nuevas dentro del mismo país, he visto con mis propios ojos las realidades de las que muchos hablan, he visto personalmente el gentilicio venezolano que realmente no tiene competencia con nada en el mundo”.

En 2018, realizó una expedición al Valle de Arabopo, a las cascadas de Kapuy Meru, Koachi Meru y Vion Meru, una travesía muy famosa por los viajeros venezolanos, la proyección de la expedición duró entre 6 y 9 meses de investigación en mapas digitales y GPS.

“Éramos cuatro exploradores Luis Balice, Juancito, Emmanuel Celis y yo, cada quien buscó formas distintas para llegar a estas 3 cascadas, después nos reunimos para crear la ruta juntos, sacamos excelentes cálculos, pero nos equivocamos en la dificultad de la ruta y por ende en el tiempo; era un viaje planeado de 5 a 6 días y terminó siendo de 20”, relató Marando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @michelemarandodp

En 2019 llevó a cabo una difícil y larga expedición a una zona inexplorada en el norte del PN Canaima, donde visitó las cascadas de Kae, Millenium y Morok.

Ese mismo año dio la vuelta a Venezuela en 60 días, recorriendo todo el país y el Esequibo, lo que le valió ser la imagen de Cooper Tires USA para Suramérica compañía pionera y de mayor reputación mundial en ecoturismo, también conquistó más de 10 cascadas en el Estado Bolívar en enero de 2020.

Por ahora continúa buscando nuevas aventuras para enseñar al mundo porque sabe que es la manera que tiene para dejar una huella distinta en su país y poner a Venezuela como una alternativa para viajar y disfrutar de la conexión con la naturaleza: “me falta mucho por conocer, tengo en mente el cerro Autana y el tepui Roraima entre muchísimos otros, pero ahorita creo que estos dos son mi prioridad, cada aventura tiene su tiempo de planeación y a veces, nos enfrentamos al tiempo y a los compromisos que tenemos, pero eso no cambia la idea de poder abrir esa oportunidad de seguir caminando por los paisajes que mi país nos ha dado”, manifestó Michele.

El hijo de inmigrantes europeos, sus primeros años de estudios los realizó en Caracas; la secundaria en Hamilton, Canadá, cerca de Toronto; concluyó sus estudios universitarios en administración y contaduría, en Miami, Florida, muy joven se hizo comerciante e importador, convirtiéndose en el principal proveedor de artículos de línea blanca de Caracas, pero sus ganas de trabajar, de salir adelante y su ímpetu comercial lo llevó a abrir en 2020 una tienda de camping, su verdadera pasión.