[VIDEO] Jack estrena su primer sencillo “Prisionero”

En entrevista telefónica con el Sol de Irapuato “Jack” informó que lanzo su primer EP denominado “Debut” del cual se desprende su primer sencillo “Prisionero” así lo dieron a conocer sus integrantes Johan Hernández, Ben Romero y Koy.

Actualmente este sencillo ya esta en todas las plataformas digitales en donde ya puedes escucharlo y podrás seguir a Jack en sus redes sociales FB@jackjo e IG somosJack.

Por su parte señalaron que están contentos por este sencillo que ya es todo un éxito en las redes.

También comentaron estos jóvenes talentosos que ellos han fusionado sonidos electrónicos con rock orgánico que son mezclas arriesgadas que no deben de dar miedo seas o no rockero y como músico que somos creo que se debe exponer todos nuestros gustos musicales.

Para los integrantes de “Jack” están convencido que no es empezar de la mejor manera, no importa cual sea la pregunta, simpatizamos con la divergencia y la resistencia, así que no nos quedamos en una oficina trabajando de lunes a viernes yendo a algún lugar bar cada quincena, para olvidarnos de lo infelices que somos, nosotros tomamos el riesgo de optar por lo que le da sentido a nuestras vidas y vida a nuestros sentidos.

Porque “Jack” por que decidieron poner así a su agrupación por una referencia a la cultura inglesa, en la que Jack está asociado con la seducción, la perspicacia y la libertad, este nombre propio connota pensar en grande, estar un paso adelante, realizar actos bienintencionados, así como hablar con franqueza.

Estamos de acuerdo con todo lo anterior y por ende decidimos utilizar ese nombre, no nos mueve la fama ni el dinero estamos aquí para conectar con personas que como nosotros, odien lo rutinario y lo común para obsequiarnos mutuamente momentos memorables a través de la música.

Quien estuvo al frente de este primer sencillo y del video oficial Abulón Flores y el líder de Jack quien produjo el resto del la producción del EP.