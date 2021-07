[VIDEO] Gaby Mellado en “La Desalmada”

Gaby Mellado, siempre demostrando en el mundo actoral su gran talento ahora enfrenta un enorme reto y desafío dando vida al personaje de Clara en la telenovela “La Desalmada”, del productor José Alberto “El Güero” Castro.

El exitoso melodrama que es protagonizado por Livia Brito y José Ron, se estrenó el cinco de julio por el Canal de las Estrellas y se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas.

En “La Desalmada” participan actores de la talla de Ana Martín, Eduardo Santamarina, Sergio Basáñez, Alberto Estrella, Azela Robinson, Francisco Gattorno, Raúl Araiza, Cecilia Galliano, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Carlos Gatica, Fiona Muñoz, Macarena Miguel, Gonzalo Vega Jr, Gonzalo García Vivanco, Kimberly Dos Ramos, Julio Vallado, Verónica Jaspeado, Alejandra García y Claudia Arce Laura Carmine, entre otros.

Al hablar sobre la novela la joven actriz comentó: “disfruten de este gran proyecto que estamos haciendo con mucho cariño y amor para toda la audiencia, son tiempos difíciles, pero les prometo que con nosotros se van a olvidar un ratito de todo lo que está pasando allá afuera”

Gaby se encuentra muy entusiasmada de poder interpretar a “Clara” un personaje que es un ejemplo de cómo siempre estás a una decisión de cambiar el resto de tu vida, ya que su personaje tiene el mensaje de las segundas oportunidades y cómo puedes levantarte y seguir, a pesar de decisiones erróneas. “Clara es una niña cuando la sumergen en ese mundo oscuro, pero tiene el valor para salir adelante y luchar por una vida mejor” detalló.

Gaby Mellado es originaria de Orizaba, Veracruz y día a día se prepara para crecer profesionalmente, pues conoce las exigencias que la actuación requiere.

Constancia y disciplina son su motor para lograr que cada interpretación conecte con el público. “Lo que más me apasiona es poder vivir otras vidas que no son mías, meterme a la piel de otro y darle vida para que el público se enganche conmigo y me acompañe en ese viaje” declaró.

Desde temprana edad, descubrió que su interés era la actuación, ya que le gustaba participar en los festivales, los eventos escolares, así como en las exposiciones en clase. A la edad de 14 años, se mudó a la Ciudad de México, luego de tener la oportunidad de ingresar al CEA. “He tenido la suerte de contar con el apoyo de mi familia, son mi pilar más fuerte para resistir en esta carrera que es de tenacidad y de no rendirse”, sostuvo la actriz veracruzana.

A nivel profesional, su primera oportunidad fue en la telenovela “En nombre del amor”, donde interpretó el papel de Sandra, posteriormente, tuvo la fortuna de trabajar en producciones como “Zacatillo, un lugar en tu corazón”, con el papel de Lily; “Amorcito corazón”, con el antagónico juvenil de la novela; “Corazón indomable”, con el personaje de Solita, una chica sordomuda; “Que Pobres Tan Ricos”, interpretando a la Condesa de Valladolid; “Lo Imperdonable”, su primer protagónico, como Ana Perla; “El Vuelo de la Victoria”, donde personificó a Adriana. También ha tenido participaciones en cine, con la película “Más allá de la herencia” y en teatro con la puesta en escena “El marido perfecto”.

"Los personajes de Solita, en "Corazón Indomable" y Ana Perla, en "Lo Imperdonable", han sido tan distintos que me han resultado desafiantes de principio a fin, agradezco muchísimo que no me hayan encasillado en un estereotipo y me permitieran jugar en todos los diferentes papeles que he interpretado", detalló Gaby, quien además señaló que cada interpretación ha llegado en el momento indicado para brindarle justo lo que necesitaba en esa etapa de su vida.

Gaby ha encontrado la clave del éxito en su carrera a través de su profesionalismo, dedicación y disciplina, por ello se prepara con tiempo y busca las herramientas necesarias que le permitan enriquecer a cada interpretación. “Intento sumergirme en el mundo donde se desarrolla el personaje o en aquellas características que lo definen, para mí, un actor tiene muchísimo trabajo antes de pisar un set o un escenario yo tengo que ser la experta del papel a interpretar, tengo que saber qué haría y llevarlo a la acción, me encanta la parte previa y de investigación”, expresó.

Sus sueños aún no culminan y no descarta que a futuro pueda llegar a trabajar en Telemundo, Disney, Perro Azul, BTF, pues considera que las producciones son originales y le permiten continuar con ese perfil de romper la monotonía histriónica.