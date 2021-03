[VIDEO] “Contra el Mundo”: Una balada rítmica con un mensaje de amor

La cantante, compositora y actriz de doblaje Meli G presenta su nuevo tema “Contra el Mundo” sencillo que ya se escucha en las plataformas digitales.

En entrevista para El Sol de Irapuato, Meli G comento que este tema es una balada con sonidos rítmicos especial para cantar y dedicar en los tiempos que estamos viviendo y además estuvo bajo la producción de 3KMKZ.

Además Meli G, señalo que se encuentra muy emocionada de mostrarles esta nueva canción que habla del amor y sobre la persona que amas y que no la tienes a tu lado pero la extrañas, además es un tema que esta muy pegado a su corazón y a su vida personal.

También señalo de estar feliz por que con este tema llega un cambió para ella una Meli G que se describe con nueva imagen, nuevo sonido y canciones que están listas para ser escuchadas.

Además, habló sobre el video de su nuevo sencillo que fue producido por su casa productora Ham Producciones y quien ella misma dirigió y quien se apoyo con sus fans para darle vida a este cortometraje que fue grabado en ciudad de México y que ahora ya se puede apreciar en las redes.

Wherever life plants you.... Bloom with grace 💐 Publicada por Meli G en Viernes, 5 de marzo de 2021

Por su parte la joven multifacética nos comento que equilibra la música y el doblaje, aunque promete estar vigente en ambas partes, pero decide este 2021 tener más presencia dentro de la música, Meli se encuentra en el estudio trabajando constantemente para seguir sacando sencillos y quizá a finales de este año presentar un álbum completo.

También nos comento que aparte del estreno de su sencillo la artista se unió al talento de Oscar Cadena y Tapachula Glam para presentar “Realidad” un tema que se dio a la luz a principios de mes así mismo con Andrés Obregón y su sencillo “Sabes” en el cual también colaboro y ambos temas ya están disponibles.