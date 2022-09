Vibran con concierto de The Gathering

León, Gto.- (OEM-Informex).-No hay fecha que no se cumpla y la noche del viernes The Gathering, visitó la ciudad para arrancar su gira por México ante un eufórico público que durante casi dos horas "vibró" con los éxitos de la banda originaria de Países Bajos.

La banda no desaprovechó la oportunidad de presumir en sus redes sociales la felicidad que les dio estar de nuevo en México, utilizaron su cuenta oficial de Instagram, para compartir algunos detalles desde el autobús que los trasladó a León, su admiración por la cultura mexicana y algo de su sound check.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Concierto

De manera puntual y de muy buen ánimo Silje Wergeland, René Rutten, Hans Rutten, Frank Boeijen y Hugo Prinsen Geerligs ofrecieron un repaso por lo mejor de su discografía, destacando éxitos como "Stronger", "In Colour", "We Rise", "Pulse of Life", "Black is Magnified", "Heroes for Ghosts", "On delay" y "Sand & Mercury", entre muchos otros.

De manera inmediata tuvieron conexión con su público que no perdió la oportunidad para cantar, bailar, grabar algún video para el recuerdo.

Gossip Edén Muñoz estará en el FIG León 2022

Desde su "trinchera", cada uno de los músicos logró conectar con el público; por algún gesto, una nota alta o una espectacular ejecución de su instrumento. En todo momento hubo aplausos, cánticos y excelente ambiente.

Como banda invitada estuvo Aryem, quienes también se presentaron por primera vez en la ciudad y conquistaron a los asistentes gracias a su potente fórmula de metal sinfónico.

Al final del show los integrantes de The Gathering se dieron tiempo para atender fans al borde del escenario y firmar discos, posters y tomarse "selfies" con todos los que se acercaron.

Después de la "Capital Mundial del Calzado", la agrupación se presentará en CDMX, Guadalajara, Bogotá, La Paz, Santiago, Sao Paulo y Río de Janeiro.