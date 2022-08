Typ Nrique, creador de nuevos talentos

El músico, productor y director creativo, Typ Nrique, quien define su estilo musical como versátil, trabaja arduamente con nuevos talentos quienes tienen un futuro prometedor en la industria musical.

El momento que marcó la diferencia en su carrera fue su canción con Nous llamada "She Knows", que fue viral en Alemania y lograron conseguir que llegara orgánicamente al millón de streams.

Typ Nrique produce y prepara talentosos artistas con un gran futuro en la música.

El artista originario de Caracas, Venezuela, comentó que su interés por la música nació a temprana edad gracias a su tío "Miki" quien le mostró canciones de Rolling Stones, Michael Jackson, Pink Floyd,The Police, A-Ha, AC/DC, Los Amigos Invisibles, David Gilmour, The Beatles, The Offspring, Gorillaz, Chumbawamba, The Cure, Queen, Saga, Daft Punk, Kraftwerk y Tiesto.

Typ Nrique, quien actualmente vive en Miami, platicó de las dificultades que ha tenido que enfrentar y recordó que a los 11 años sus papás decidieron irse de su país natal a Estados Unidos, lo cual fue un choque cultural desde su corta edad, en donde poco a poco se tuvo que adaptar a otra cultura, lo cual influyó de manera positiva a su oído musical y su estilo versátil, ya que eso le permite trabajar un reggaeton, como también una canción indie en inglés.

Al hablar de su trayectoria, comentó que en 2017 fundó "Tell Your People", con este proyecto inició ayudando a otros artistas en la parte de producción y así empezó a colaborar con Nous y Puku. “Aparte de ser músico, soy director creativo y eso me ha permitido ser parte de la carrera de otros artistas”.

“Tell Your People” ha crecido de ser un sueño, a ser una familia que cuenta con dos Grammys Latinos, un Grammy Americano y 20x+ Certificaciones de platino de la RIAA”, puntualizó.

En 2018 logró que Epic Records un sello de Sony Music, tomará interés en él y Tell Your People, lo cual le abrió las puertas para conocer la industria musical y empezar su carrera como artista y productor.

Sobre el mayor desafío que enfrentan actualmente los artistas, expresó que es ser auténticos, la saturación del mercado, los prejuicios de la gente, la falta de recursos. Y de la fórmula para permanecer generación tras generación en el gusto del público, Typ Nrique recalcó que es evolucionar con los gustos del público, sin perder la autenticidad.

Para terminar, Typ Nrique dijo que este año trabaja con nuevos talentos emergentes que el público todavía no ha escuchado, pero que son el futuro. Adelantó que el próximo año se presentará en el Rolling Loud en Miami y además le gustaría realizar una colaboración con Don Toliver y con Feid.

