Twenty One Pilots ve su futuro acompañado de música: tendrán su primera gira en Latinoamérica

Con el lanzamiento de su álbum de estudio “Clancy”, que cierra una narrativa que inició en 2015 con el disco “Blurryface”, la banda estadounidense Twenty One Pilots compartió sus deseos de seguir haciendo música honesta para sus fans.

“No sé qué depara el futuro. Es difícil imaginar la vida sin música. Nuestra relación con la música es crearla, así que me gustaría pensar que podemos envejecer y seguir escribiendo canciones”, comentó Tyler Joseph en conferencia de prensa.

“Pero seamos honestos, en algún momento a la gente le empezará a importar cada vez menos. Hay bandas que crecí amando y puede que no esté familiarizado con su último trabajo. Esperamos seguir creando cosas que sean honestas, sin importar quién quede para escucharlas”, añadió el músico previo a su presentación de este martes en el Lunario del Auditorio Nacional.

Josh Dunn, baterista del grupo, compartió que sin duda la banda encontrará nuevas motivaciones. “Cuando surgió esta historia, ayudó tener algo sobre lo que escribir, pero la idea era no tener que depender de eso para cada canción. También hay mucha vida sucediendo en estos discos, y cosas que no necesariamente están cine por ciento relacionadas con la historia. Creo que mientras vivamos, todos pasaremos por cosas, entonces todavía hay cosas de qué hablar”, dijo.

“Clancy”, que se estrenará en su totalidad el próximo 24 de mayo en todo el mundo, es el material con el que Twenty One Pilots concreta su primera gira por América Latina. "The Clancy World Tour" comenzará en enero de 2025 en Brasil y los traerá nuevamente a territorio nacional el 25 de febrero de 2025 al Foro Sol y dos fechas más en Guadalajara y Monterrey.

Al momento, el álbum ha lanzado tres de sus sencillos “Backslide”, “Next Semester” y “Overcompensate”, esta última la primera en el listado del disco. “Le dedicamos mucho tiempo, nos sentimos muy honrados de poder seguir creando y escribiendo canciones”, mencionó.

“Cuando comenzamos a hacerlo no sabíamos si alguien iba a escucharlo… y aquí estamos en un país diferente hablando de canciones que aún no han sido lanzadas”, añadió el vocalista, quien también expresó su emoción por que sus seguidores puedan escuchar esas canciones que al momento son desconocidas.

“En el vuelo hacia aquí tenía mi laptop abierta y estaba escuchando los stems (partes individuales de cada canción). Me emocioné mucho con algunas canciones, específicamente Midwest Indigo y Oldies Station”, mencionó.

Crean una narrativa visual

Para las canciones de “Clancy”, que tendrá trece canciones en total, Twenty One Pilots ha decidido acompañar dicho contenido con videoclips que sumen a la narrativa de los temas. En ese sentido, el dúo se involucra activamente. Por ejemplo, el video de “Backslide” fue dirigido por Josh Dunn.

“Nos gusta usar el medio de los videos musicales para ser artísticos, así que lo asumimos nosotros mismos. Nos encargamos de hacer un video musical para cada canción del disco, resultó ser muy caro y requiere mucho tiempo, es muy agotador”, mencionó Tyler Joseph, quien adelantó que el disco será acompañado con todos los videoclips. “Será exactamente la forma en que quisimos lanzarlo desde el principio”.