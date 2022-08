“Todo va a estar bien”, nuevo sencillo de Kari

La cantante, compositora y productora mexicana Kari lanzó exitosamente su tercer sencillo titulado “Todo va a estar bien”, que es una carta de amor y motivación.

Kari es una de las artistas independientes que ha llamado la atención por sus cualidades vocales y composición, su música te lleva por un viaje entre el pop, el folk y la música de autor, con una corta pero fructuosa carrera le han abierto las puertas para ser telonera de artistas como Kinky, DLD y Playa Limbo.

Entre sus planes de este 2022, se encuentra el lanzamiento de su primer álbum debut donde recopilara sus sencillos anteriores “Eres tú”, “Nómada” y por supuesto “Todo va a estar bien”.

El sonido de este disco que llevara el nombre "Sin miedo", sin duda es una bocanada de aire a todo aquel que quiere descubrir no solo nuevos sonidos sino también, una oleada de emociones traídos desde lo más profundo del corazón.

“Todo va a estar bien” es el tercer sencillo que lanza como solista y formará parte de su disco debut el cual saldrá a la luz en octubre de este año, esta melodía está inspirada en canciones de Bon Iver y Novo Amor, es la canción perfecta para los días tristes en donde el futuro es incierto. Un mantra para saber que, por más oscura que sea la habitación, al final...todo va a estar bien.

“Hace dos años estaba en una tristeza profunda, lloraba en mi cuarto y no paraba. Al día siguiente se repitió lo mismo, hasta que me obligué a pararme, comí, me bañé, escuché música y poco a poco me fui sintiendo mejor, dentro de mí sentía una voz que decía “todo va a estar bien, todo va a estar bien”.

Este breakdown fue la culminación de muchos años de no querer enfrentar el miedo y mirarlo de frente por primera vez en mi vida me pregunté si hacer música era lo que quería hacer y si no era más coherente dedicarme a otra cosa.

En ese momento dejé de saber porque…Y aunque en ese momento que la escribí no me sentía triste, hoy me doy cuenta de que era una canción para la Kari del pasado en ese cuarto y para la Kari del futuro que la iba a necesitar.

Hoy puedo decir que mi propósito es hacer música y la razón la he ido encontrando estos años porque es lo que me hace feliz. Todo va a estar bien para mi fue mi bote salvavidas y espero que ahora pueda ser el de alguien más.”