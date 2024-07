The Walking Dead, la historia eterna: Dead City presenta el avance de su segunda temporada

SAN DIEGO. The Walking Dead sigue presente con el spin-off “Dead City”, que promete nuevas historias en el mundo post-apocalíptico y más zombies en su segunda temporada.

AMC presentó los detalles de esta nueva entrega durante la Comic-Con 2024. Lo más destacado fue el anuncio del regreso de dos personajes icónicos para la serie: “Negan” y Maggie. Estreno en México está por determinarse.

El actor Jeffrey Dean Morgan habló sobre cómo el personaje de “Negan” se ha impregnado en algunas facetas de su vida. Y la forma en que el protagonista ha evolucionado con el paso de los años.

“Lo que encuentro tan fascinante de Negan es que, cuando me puse esa chaqueta de cuero por primera vez, por un par de años fue básicamente Negan el que salió de Winmebago, y luego un par de años después empezamos a notar algunos cambios. Me parece que esa es la parte que un actor disfruta más: interpretar algo que está en constante cambio y movimiento. Él tiene que crecer, no tiene otra opción y parte de ello tiene que ver con el despertar”, dijo el actor norteamericano.

Gossip Angélica Rivera protagonizará “Mirada de mujer” la serie

The Walking Dead está lejos de terminar

Tras el éxito del spin-off de The Walking Dead, la serie será renombrada “Daryl Dixon - The Book of Carol” para una tercera temporada, confirmó AMC en el panel de Comic-Con.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La producción iniciará su operación a partir del próximo mes en Madrid. Y se espera la emotiva reunión entre Daryl y Carol, personajes icónicos de la franquicia The Walking Dead.

"No podría estar más emocionado de anunciar una tercera temporada y trabajar codo a codo con la brillante Melissa McBride", expresó Norman Reedus a través de un comunicado. "La temporada dos es una de mis historias favoritas de esta serie. Ver a Melissa brillar junto con nuestro brillante elenco y equipo ha sido uno de mis mejores recuerdos interpretando a este personaje. Espero que lo disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Estamos ansiosos por continuar con la historia", finalizó.