Teo es transparente con su “Ego”

Teo, cantante y compositor colombiano de música pop-urbana, presenta “Ego”, su quinto tema, una carta abierta donde le expresa a un antiguo amor que a pesar de haber transcurrido un año de su separación, aún la ama, pero no han podido remediar la situación por culpa de su “maldito” ego.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Esta podría parecer una vivencia personal de Teo, sin embargo, asegura que a él le gusta contar historias, a veces basadas en sus propias experiencias y otras de las que va recolectando con la gente que está a su alrededor.

“A veces cuento cosas mías. Eso sí, siempre son historias que vienen de mi corazón. En esta ocasión, el ego de los dos protagonistas de la historia es muy grande como para dar el primer paso de reconciliación”.

Y hablando de egos, sería normal que Teo tuviera uno muy grande, pues no para de cosechar grandes éxitos en su carrera, ya que hace poco fue nominado a los Premios HEAT, en la categoría “Promesa Musical”, justo un mes después del lanzamiento de su sencillo “En Alta”, que cuenta con más de 370 mil reproducciones y consiguió volver a colocarse en las listas de popularidad, esta vez en el puesto número 17 del Latin Pop Airplay, de la revista Billboard, especializada en música.

Teo comenzó su carrera con el dúo musical Teo & Jay en el 2020, sin embargo lleva un año de labrar su camino como solista, tiempo en el que ha lanzado cinco sencillos: “Chocolatico”, “Neptuno”, “Thai”, “En Alta” y “Ego”, el más reciente.

“Por ese maldito ego es que me cuesta llamarte y no he podido olvidarte", expresa a través de uno de los versos de “Ego”, en el que Teo se sincera y externa su forma de ser.

“Me gusta decir lo que siento, porque me gusta ser lo más transparente posible en todo lo que hago, que me conozcan tal cual soy y lo que pienso”.

Con un futuro prometedor, Teo disfruta de cómo va construyendo su camino artístico, que va de la mano con su desarrollo y crecimiento profesional, en el que también se involucra de lleno en la realización y filmación de sus videos musicales.

“En la filmación de ‘Ego’, la experiencia fue increíble. El clip lo grabamos al día siguiente de filmar el videoclip de ‘En Alta’, y pasar tres días en Medellín, trabajar una vez más con Nael, quien ha sido el director de todos mis videos, y explorar ideas juntos es increíble”.

“Él tiene una visión muy fresca a la hora de grabar. Nos hemos entendido muy bien y para mí es un placer verlo crear y que me integre en ese proceso creativo. Me encanta cómo propone imágenes que uno nunca se imagina cuando escribe la canción. Es un proceso que disfruto mucho”.

“Ego” es una composición de Teo junto con Hellen Urrego y Cristhian Mena (Saga White Black), quien además de producirlo, también participó en el piano y la guitarra. El tema, que fue masterizado por Esteban Piñero, ya se puede descargar en todas las plataformas digitales.



ACERCA DE TEO

Músico, cantante, compositor, artista, hijo, hermano y amigo. Estas son algunas cualidades con las que podemos describir a Mateo Madriñán Martínez, mejor conocido en la industria musical latinoamericana como Teo.

A sus 21 años, cinco de ellos dedicados a construir su carrera musical, se ha preparado desde muy temprana edad, pues ha estudiado Teoría Musical y ha tomado clases privadas de guitarra, piano y trompeta para mostrarse en el escenario como un artista completo y preparado.

Fue a los 16 años cuando acudió a un concierto de Bruno Mars, momento que le cambió la vida, porque la simple presencia en escena del intérprete de “Locked Out Of Heaven” lo atrapó por su increíble energía y entrega. Esto fue un factor definitivo y convenció a Teo en tratar de hacer algo por su cuenta, incorporando todas las facetas del arte en un sólo espectáculo.

Gossip Mariano Osorio, Un hombre de retos

Teo cursó estudios especiales en el prestigioso, Berklee College of Music, y en el Abbey Road Institute, donde se especializó en la carrera de producción musical, teniendo como maestro al laureado productor, músico y compositor colombiano, Jorge Reyes Copello.

Ahora, a un año de su lanzamiento como solista, Teo está más interesado que nunca en dar a conocer su propuesta musical a todo el mundo, tras haber destapado sus primeros cuatros sencillos y el más reciente, “Ego”, con el que se quiere mostrar tal cual es en su forma de ver la vida.

Disfruta sus canciones a través de las plataformas digitales, navega en su canal oficial de YouTube para que conozcas la propuesta audiovisual de sus videos, y no dejes de seguirlo en sus redes sociales.