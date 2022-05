Tamara Gutiérrez ganadora del Paradise Challenge entre las mejores nuevas promesas de la televisión

Tamara nace en la ciudad de León, España. Y su juventud le pasa a la misma aunque curso uno de sus años de carrera universitaria los Estados Unidos. Estudió sus estudios primarios en España, y formo parte del grado universitario de Comercio y negocios internacionales, facultad de ciencias económicas. La joven, además asegura que habla hasta cuatro idiomas de forma fluida (español, inglés, francés e italiano).

Le encantan los deportes, siendo una de sus grandes aficiones. También salir con sus amigos y sus familiares, es algo que afirma que le hace muy feliz. En su tiempo libre, le gusta pasar ratos para distraerse en actividades como por ejemplo el cine, la música, y el baile.

La joven, además siente una gran pasión por la moda, dejando a sus seguidores en Instagram bastante claro que es un detalle bastante notable en ella. La misma, es embajadora de marcas como Fashion Nova, Vixen, y Blake fit. Todo un ejemplo a seguir para sus seguidores en Instagram.

Asegura, que está soltera y no tiene en mente la idea de poder formalizar una pareja estable con nadie ahora mismo ya que está muy centrado en su trabajo y no necesita más interrupciones. Ella, actualmente reside en México y tiene un cachorrito chihuahua toy que muestra con afección en muchas de sus imágenes de Instagram.

Además, se siente impulsado y apoyada gracias a que su padre desde pequeña le inculcó que ella tenía que ser un artista y sobresalir a donde quiera que fuera. Gracias a él, la joven ha sentido esa fuerza y esa apoyo para poder seguir sus sueños sin importar las opiniones de los demás o lo que digan.

Sobre su carrera artistic, en México, acaba de rodar varios proyectos importantes para la productora Televisa. La cual, desde que la vio, no dudo en mantener este talento cerca de la misma.

Tamara, con 28 años de edad, nacido en marzo de 1994, está considerada como una de las futuras promesas del país y del continente, no dejando de lado que pueda llegar a alcanzar la fama mundial.

La artista, asegura no haber cursado jamás algún tipo de clase de actuación pero considera que su talento innato será el que la lleve a alcanzar el éxito.

La joven, se encuentra actualmente rodando el proyecto llamado la mujer del diablo que ha sido producido por la cadena Televisa y dirigido por el famoso director Carlos Cook, el cual, asegura que tiene un estrecho lazo con la artista ya que asegura que el potencial de la misma es inigualable a otro no habiendo visto desde hace muchos años algo así.

Además, gracias a su participación como actriz en la telenovela llamada el último rey dirigida por Eric morales y producida por Juan Osorio (Uno de los mejores productores del país) hizo que Tamara fuera del centro de atención y cautivará la atención de muchísimas personas dentro del proyecto.

Hemos tenido la oportunidad de poder hablar con ella y saber un poquito más acerca del artista, ya que viendo la subida de la misma en tampoco tiempo nos causa intriga:

- hola Tamara, que gran placer tenerte aquí con nosotros y poder saber un poco más de tu historia. Qué es lo que te lleva a México a interpretar papeles como los que has tenido oportunidad de hacer sin tener ningún conocimiento de actuación?

- Hola, como estáis. Me hace risa que me pregunten esto constantemente, ya que realmente no tengo una respuesta precisa para contestaros pero si os puedo decir que mi pasión es claramente la actuación y el mundo artístico. Sinceramente, no tengo ningún tipo de estudio acerca de la interpretación pero la vida me llevó a saber mi don y poder aprovecharlo como es debido dándome la oportunidad de participar en proyectos gracias Televisa.

- Qué bueno Tamara, cómo te sientes participando en esos proyectos rodeada de grandes artistas con grandes carreras de interpretación

- La verdad, que aprendo mucho día día de ellos y tengo la oportunidad de poder compartir mi tiempo y mis experiencias con personas que si han tenido la oportunidad de estudiar y de llevar una carrera artística que yo no.

- Entonces, queda bastante claro que te gusta mucho lo que estás haciendo actualmente verdad?

- Si por supuesto creo que no cabe la menor duda.

- Y espero seguir haciéndolo mucho tiempo

- Muchas gracias Omar por tu decisión y esperamos volver a saber de ti muy pronto. Esperamos que te vaya muy bien y que sigas disfrutando como lo haces de tu carrera

- Sí, muchísimas gracias a vosotros. Estaremos en contacto

Así confirmamos, que la artista jamás ha recibido ni tan siquiera una clase de actuación y como la vida la ha llevado a poder formar parte de grandes proyectos como los que hemos estado hablando. Nos alegra mucho saber que hay jóvenes promesas como ella que van a salir adelante y puede servir de inspiración para muchos otros que quieren triunfar y no pierde la ilusión.