Sylvester Stallone debuta en televisión con la serie "Tulsa King"

Sylvester Stallone se ganó el corazón del público gracias a sus actuaciones en películas como "Rambo" y "Rocky", y ahora llega a la pantalla chica con una serie titulada "Tulsa King".

En este nuevo proyecto, la estrella de Hollywood será co productor, en colaboración con Taylor Sheridan y Terrance Winter.

Te puede interesar: ¿Camille Vasquez y Johnny Depp tienen una relación? Así respondió la abogada del actor

La historia sigue la vida de Dwight "El General" Manfredi (Stallone), un capo de la mafia de Nueva York, que acaba de ser liberado de prisión después de 25 años, y se ve obligado a reinstalarse en Tulsa, Oklahoma.

Posteriormente, comienza a reunir a un grupo de personas para ayudarlo a establecer un nuevo imperio criminal.

Don’t miss @TheSlyStallone in his first series, #TulsaKing streaming November 13 exclusively on @ParamountPlus. Tulsa will never be OK again. #ParamountPlus pic.twitter.com/SjIJIs5uWz — Tulsa King (@TulsaKing) May 18, 2022

El proyecto se podrá ver en Paramount Plus, y de acuerdo con información brindada por dicha plataforma, ya inició su rodaje, bajo la producción de MTV Entertainment Studios y 101 Studios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además del intérprete de "Rocky Balboa", también actúan Andrea Savage (I’m Sorry) Martin Starr ("Silicon Valley"), Max Casella ("The Tender Bar"), Domenick Lombardozzi ("The Irishman"), Vincent Piazza ("Boardwalk Empire”), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (“Superman & Lois”) con Garrett Hedlund (“The United States vs. Billie Holiday”).