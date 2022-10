Susana Medina logró abrirse camino en otros campos laborales

La empresaria, influencer y odontólogo Susana Medina Mesa logró abrirse camino en otros campos laborales, rompiendo paradigmas, sin descuidar su profesión.

Susana Medina abrió su corazón para revelar que nació en la ciudad de Medellín, Colombia, siendo la menor de tres hermanos; que su comida favorita es la gastronomía mexicana, su clima ideal es el frío y su lugar favorito siempre será su hogar; de sus pasatiempos le encanta el cine y acudir a la playa y al parque en familia; se encuentra casada, siendo madre de tres hijos y la frase que la identifica es “Haz el bien sin mirar a quién”, explicando “cuando tengo la oportunidad de ayudar al otro lo hago, no lo público, no me aprovecho de ello, por eso amo mi profesión y también estoy muy conforme con mis principios, mucho o poco me ha permitido ayudar a personas que lo necesitan, no solo materialmente, ni en el área odontológica”. “Sembrar eso en las personas que nos rodean, creo que es lo más bonito que podemos dejar en nuestro paso por la tierra”. “Que la mayor satisfacción sea el dar, el servir sin esperar nada a cambio genuinamente”.

Al hablar del mensaje que le gustaría transmitir a sus seguidores, Susana Medina exteriorizó “desde mi experiencia y con argumentos de mi día a día, las posibilidades que existen para lograr sus sueños y metas, las herramientas que quizás puedan servirles para aplicarlas cada uno en su vida y a su escala”. “La mejor forma de enseñar o transmitir es dando el ejemplo”.

Susana Medina les aconsejó a los que están iniciando algún proyecto que entiendan la importancia de documentarse, de estudiar su campo de negocio y su proyecto. Entender que no podrán realizar todo solos, siempre necesitarán ayuda, rodearse de personas lo suficientemente capacitadas que les aporten ideas y las apoyen. “Siempre confía en lo que tengas en mente será lo más favorable para tu proyecto”. “Jamás desistir de tu objetivo principal, saber delegar”. “Siempre se presentarán momentos complicados, lo importante es continuar y no perder la fe”.

Susana Medina consideró que las bases para los emprendedores son: la necesidad y la resiliencia. “Son esa motivación infinita para cualquier persona de salir de su zona de confort y reestructurar su vida en disposición a emprender y edificar sus ideas y metas”.

Es odontólogo profesional especialista en estética y empresaria, quien inició a estudiar su carrera profesional de odontología en paralelo al último año del Bachillerato, al finalizar la Universidad y conseguir su título como Odontólogo, decidió estudiar y emprender en el marketing odontológico, la estética dental y gerencia de negocios bajo la firma de INTERNATIONAL PREMIUM DENTISTRY ®️ BY SUSANA MEDINA & CO.

Susana Medina nombró a las personalidades del medio artístico, deportivo y político, que han acudido a sus servicios, entre los cuales se encuentran: Los artistas Big Soto, Akapella, Apache, Jambene, Noreh, Marval, Alan Wittels, Razzer Bucarelli; así como la Top Model Jousy Chan y la Top Model CEO Ghersi Management Alejandra Ghersi.

Sobre sus influencias, Susana Medina Mesa comentó “mi influencia fue mi primer y único jefe actualmente él tiene clínicas odontológicas muy reconocidas en Medellín y en Bogotá, es un hombre muy trabajador, para él no había fecha, ni hora para atender pacientes, me encantaba cómo le explicaba cada detalle y todo el amor que le ponía a cada caso que finalizaba”. “Fue él quien me ayudo a descubrir mi habilidad para la estética en la odontología”. “Jamás tuvo inconveniente en ayudarme, orientarme o explicarme la amplitud de esta carrera”. “El vio en mi lo que ni yo misma veía, tanto, que llegó un momento en donde él tuvo la confianza en mí para atender a sus pacientes cuando él estaba fuera de la ciudad”.

Para terminar, Susana Medina contó que los objetivos que ha fijado para estos meses, es seguir estudiando, para prepararse y capacitarse en distintas áreas que le puedan ayudar a sus futuros proyectos. Así como reestructurar su empresa para adquirir nuevas personas que puedan colaborarle en distintas áreas, con el fin de mejorar muchos indicadores, y antes de finalizar el año quiere establecer los proyectos que le encantaría darle apertura en el 2023.