Son mis personajes, mis historias: Pérez-Reverte, feliz con adaptación de La piel del tambor

MADRID. Con un proyecto que empezó en México, el director colombiano Sergio Dow presentó ayer su adaptación cinematográfica de La piel del tambor, la novela del español Arturo Pérez-Reverte, protagonizada por Richard Armitage, Amaia Salamanca, Rodolfo Sancho y y Alicia Borrachero.

La cinta trae de vuelta el imaginario del escritor Pérez-Reverte a la gran pantalla, tras éxitos como La reina del sur, El maestro de esgrima, La carta esférica, Territorio comanche o Alatriste, que batió récords de taquilla.

Te puede interesar: De la fantasía al western, La exorcista trenza los géneros del cine mexicano

Gossip Cristina Milian se suma a la tercera temporada de la serie Step Up

“La prueba del algodón para un novelista es que le guste la película, que reconozca la novela en su película, y ha ocurrido así, he dicho; es que son mis personajes, es que es mi Padre Quart, es mi Macarena, es mi Sevilla, eso me da una felicidad personal, no ocurre siempre, cuando una película no me gusta me callo, y cuando me gusta lo digo, es una gran película”, dijo Pérez-Reverte en la presentación.

Resaltó que, “es que la película sabe a azahar, huele a azahar, y a Sevilla y a todo, los personajes, la manera de moverse, es una postal, es un spot publicitario de Sevilla extraordinario y es que además, Richard está formidable, es mi cura, yo me lo imaginé así, alto, guapo, duro, al mismo tiempo, no es un James Bond, sino un cura que sabe moverse por los terrenos sucios, el hombre de la trastienda del Vaticano, hace un trabajo extraordinario, me he quedado asombrado”.

Sostuvo que junto con El maestro de esgrima, de Pedro Olea, “quizá sea la mejor adaptación en película que se ha hecho de un texto mío”, y abundó que aparte de lo que haga en taquillas, en Amazon, en plataformas, “va a tener un circuito extraordinario y creo que es una gran película para ellos, que son los que van a lanzarla”.

La adaptación cinematográfica de esta novela combina misterio, thriller y amor en una historia acerca de la fe, de cuál es su significado, cómo se pone a prueba, se pierde y se renueva. Ciudad del Vaticano o la Plaza de España de Sevilla son algunos de los icónicos lugares donde se ha ambientado esta coproducción entre España, Colombia e Italia.

En entrevista, el cineasta colombiano, Sergio Dow, compartió que supo del libro La piel del tambor, por su amigo locutor mexicano, Eugenio Castillo. “Me recomendó la novela, entonces la adquirí en el aeropuerto, y entonces, inmediatamente, la leí y vi su vocación cinematográfica”, dijo.

Siendo una novela con tanta complejidad, indicó que, “lo primero fue adaptar la novela completa y después ir desglosando una primera versión, definir tono, definir género, ver qué personajes había que sacar, tuvimos que hacer sacrificios dolorosos, pero manteniendo la adaptación dentro de ciertos límites”.

Dow confió que esta película se vea en México, sobre todo porque. “yo sé que a Arturo lo adoran allá”, y él acaba de hacer Revolución, ambientada en ese país.

La película está rodada en inglés, aunque muchos de los actores son españoles, “pensar en el casting en actores españoles que hablaran en inglés no fue nada fácil, y sobre todo que fuera un reparto equilibrado, y creo que de alguna manera modesta se logró.

“Los actores vinieron de muy diversas procedencias, algo así como diez países, pero la preocupación principal era armonizar esos elementos, definir el reparto, eso fue vital, se trabajó mucho en ello”, añadió.

El colombiano se queda con ganas de hacer más adaptaciones de novelas del escritor Pérez Reverte. “Tras esta adaptación me quedan ganas de hacer más adaptaciones a libros de Pérez-Reverte, lo que hay que preguntarle es a él, y vamos a ver si cerramos este capítulo y entramos en otra obsesión”, abundó.

En entrevista, Richard Armitage, actor de cine y televisión británico, conocido por haber interpretado a Guy de Gisborne, en la serie Robin Hood y al enano Thorin en la trilogía basada en la novela El hobbit, de J.R.R. Tolkien, aseveró que haber participado en la película, “ha sido inolvidable, incluso un año más tarde recuerdo cada secuencia que hemos rodado, cómo me he sentido, lo que he comido, está muy metido en mi cerebro, llegué con altas temperaturas y al final del rodaje, en invierno, fue como una especie de microcosmos, todo al mismo tiempo y me ha encantado”.

A Armitage, quien le gustaría mucho rodar en México, y quien ha estado más cerca de la iglesia anglicana, la película ha sido un instrumento para, “perdonarme a mí mismo, he aprendido a perdonar al personaje, por sus fallos, defectos”.

Para Amaia Salamanca, esta película puede ser un parteaguas en su carrera, porque antes no había rodado en inglés y ahora se le abren nuevas oportunidades. Pero más allá de eso, ha sido algo de mucha presión, “porque el autor de la novela está vivo, lo ve y sabe si puedes estar a la altura de su personajes, aunque creo que ha salido más o menos bien, a Richard y a mi nos ha gustado mucho que Arturo diga que es una muy buena adaptación de su novela”.