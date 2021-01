“Sola” nuevo tema de Hanssel

El talentoso Hanssel Delgado Fernández cerró el mes de diciembre del 2020 con broche de oro, con el exitoso lanzamiento de su tercer sencillo titulado “Sola”, que es de su co-autoría y estuvo bajo la producción de DJ Unic.

El cantante en entrevista vía telefónica con El Sol de Irapuato, dijo que la melodía considerada el single más completo de su carrera, trata de cuando se tiene una pareja de tiempo, se enamoran, terminan y la otra persona sigue reclamando cosas a las que ya no tiene derecho.

Por otra parte comentó que el controversial tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales, en You Tube y que sin lugar a dudas mucha gente se va a identificar.

Sobre el video clip oficial de “Sola” mencionó que el director fue Felo, lo filmaron en la fábrica “Estudio 50”, en su tierra natal y hasta el momento ha registrado más de 62 mil vistas.

Al hablar de los mexicanos expresó: “es un excelente público, respetuoso, bien dedicado, son muy entregados cuando se vuelven fans de un artista, a mi me han recibido en el aeropuerto con lindos detalles, me visitan a los lugares donde me hospedo y me han llevado hasta mariachi”.

El cantautor con ocho años de trayectoria artística, dio a conocer que tiene

en puerta muchos proyectos, sorpresas, ya ha grabado varias canciones, que le encantaría visitar nuestro país, porque ama a México y su extraordinario público siempre lo recibe con los brazos abiertos.

Cuando termine la pandemia, lo que más anhela Hanssel es presentarse en vivo en una plaza o estadio, cantar ante miles de personas y que todos puedan disfrutar de un súper concierto.

En el mensaje para sus fans y lectores de este diario señaló: “les deseo mucha salud, suerte y que si tienen algún sueño nunca se rindan luchen por él, esperemos que este 2021 sea de grandes de bendiciones para todos”.