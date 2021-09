Sobrevive a la depresión y la ansiedad Rafael McGuire

El atractivo actor, cantante y modelo Rafael McGuire, busca llevar un mensaje de motivación a aquellas personas que han padecido, padecen depresión o ansiedad. Y es que este problema cada día se ha vuelto mucho más fuerte luego del confinamiento ocasionado por el Covid-19.

Este multifacético talento mexicano a temprana edad se dio cuenta de la necesidad que tenía por explorar el mundo y por descubrir su propósito en la vida. Su dificultad para relacionarse lo llevó a refugiarse en primera instancia dentro de la música donde ha logrado expresar sus emociones y sentimientos.

Es en esta etapa donde explota su talento para crear canciones enfocadas en el amor propio y la salud mental, haciendo de la ansiedad y la depresión una plataforma para realizar sus sueños más anhelados.

Por su parte, el modelaje le ha permitido admirar y aceptar el ser humano que es, pues a través de la constancia y dedicación ha alcanzado un equilibrio entre su cuerpo, alma y espíritu. Está consciente de que una buena alimentación y el compromiso constante con el ejercicio son la base para lograr resultados que le permitan estar pleno con su persona.

En el campo de la actuación, ha interpretado personajes que le permiten vivir otras posibilidades de lo que pudo haber sido o de lo que podría llegar a ser algún día. “Actuar es abrir una puerta a otras dimensiones, a otras posibilidades, es poder ver a través de otros ojos, sin dejar de ser uno mismo”. Como actor ha formado parte de películas cuyos resultados han generado su participación en festivales de cine en Estados Unidos. También ha grabado comerciales y ha actuado en obras de teatro en el país que lo vio nacer.

Le gustaría poder trabajar en alguna película al lado de David Fincher, Quentin Tarantino, Alfonso Cuarón o Martin Scorsese, quienes forman parte de sus directores favoritos.

Hasta el momento, el cantante cuenta con cinco canciones en su repertorio, del cual destaca su primer sencillo inédito titulado “Not Nobody”, un tributo a quien el cantante considera su mayor inspiración -Avicii.

Cabe señalar que todas sus interpretaciones son en inglés, pero no descarta la posibilidad de hacer música en español. Sin embargo, considera que debe sentirse listo para ello. Por ahora, el cantante trabaja en lo que será su próximo sencillo “Touching You”, del cual él es el compositor. Espera que esté listo para salir a finales de año junto con el videoclip, en el cual McGuire participa como director.

El mensaje que busca hacer llegar Rafael a las personas está enfocado en brindar un poco de luz para aquellos que no encuentran salida ante los trastornos como la ansiedad y la depresión.

“Quiero que la gente sepa que yo soy un guerrero y un sobreviviente de la ansiedad y la depresión; quiero que sepan que si yo aprendí a vivir con estos trastornos, ellos pueden hacerlo también. Para mí es muy importante poder demostrarle mi amor y mi apoyo a todas aquellas personas que han seguido mi trayectoria y que me han inspirado a seguir creando arte. Quiero poder llegar a ser la luz y la esperanza para todos y cada uno de ellos”, finalizó.

Rafael McGuire nació en Cuernavaca, Morelos, pero también cuenta con la nacionalidad estadounidense. Su contenido musical y publicaciones en redes han logrado captar una audiencia a nivel global, por lo cual Rafael aprovecha de estos medios para llevar su mensaje alrededor del mundo.