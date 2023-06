Serie Madre de alquiler aborda asuntos polémicos

La actriz Leticia Calderón está viviendo su primera experiencia en el streaming con la serie Madre de alquiler, dirigida por Walter Doehner y Jorge Rojas. En el melodrama, encarna a Nora, una mujer millonaria gracias a la industria farmacéutica que dirige. Ella obliga a su nuera a que tenga descendencia a través de la renta de un vientre.

“A diferencia de Canadá que hay miles de mujeres que prestan su vientre para gestación porque es legal, tengo entendido que en México no está permitido pero es una realidad”, dice la actriz en entrevista.

“Será por necesidad, por ignorancia, por lo que sea, lo más triste es que la responsabilidad recae en niñas. Es un tema que no se puede esconder y es muy atrevido que Netflix lo toque, ojalá podamos hacer algo para concientizar a la gente”, platicó.

Grabada en formato de cine, la serie de 24 episodios ya está disponible en la plataforma y si bien la maternidad subrogada es un tema polémico, Leticia Calderón espera que provoque en el público una conversación necesaria. “Que podamos discutirlo, si estás de acuerdo o no en su legalización, porque es una realidad”.

Su personaje, describe, es una mujer sin escrúpulos con poder que quiere continuar su legado. “Quiere nietos a la fuerza, Julia, su nuera (Marcela Guirado), no puede tener hijos y la presiona para rentar un vientre, que también es otro tema que se muestra, hay terceros que presionan a las mujeres a tener hijos porque es la tradición de la familia y los abuelos tienen que cargarlos.

“El que te obliguen a embarazarte se debe a la presión social y esperamos también concientizar a la población sobre el tema”.

También en la trama se exhibe la discriminación y los prejuicios, pues es una mujer indígena a quien contratan para que preste su vientre.

“A los indígenas se les discrimina, no se les respeta en su vida, en su dignidad, no se les da oportunidad de trabajar; una de las razones por las que acepte este proyecto, fue porque yo sí respeto muchísimo a la comunidad indígena, la admiro por su legado, por todo lo que han trabajado y sufren actualmente”, añadió.

“También aquí se ve la discriminación por discapacidad física y es un tema que vivimos día con día, hay gente que no para en juzgar lo diferente, lo que no le parece perfecto; en lo personal, me ha dado mucho este proyecto, como actriz y como mamá, estoy viendo la serie con mis hijos, platicando de diferentes temas y eso me parece interesante, porque analizamos y polemizamos lo que se aborda.

Madre de alquiler también cuenta con las actuaciones de Alejandro de la Madrid, Camila Selser, Minnie West, Omar Germenos, Fernanda Borches, Luis Ernesto Franco y Shaní.