Sergio Corona celebra 94 años trabajando en Como dice el dicho

Una docena de niños, vecinos de la colonia Anzures, junto con turistas de Montreal, Houston y Honduras, se unieron a las felicitaciones al primer actor Sergio Corona por su cumpleaños 94. Sus compañeros del programa Como dice el dicho, acompañados por el Mariachi Lucero de México, se reunieron a las afueras del café El Dicho, donde personifica a Don Tomás, para la celebración, que quedó grabada para transmitirse en los siguientes días por el Canal Las Estrellas.

El actor Omar Fierro, Pedro, la productora Genoveva Martínez, Nuria y Pepe, asistentes de la cafetería y todo el equipo de producción con la dirección de escena de Rodrigo Koelliker, le pidieron al decano de la actuación y de la comedia que soplara las velitas del pastel que compartió con todos los presentes y quienes con él interpretaron el tema de Chava Flores, A qué le tiras cuando sueñas mexicano.

En entrevista posterior con El Sol de México, el maestro Sergio Corona, compartió su sorpresa al recibir el festejo de manera inesperada y dijo sentirse feliz de llegar a la temporada 15 del programa que protagoniza.

Confió en que la próxima comercialización de su biografía, Te invito a mi camerino, se haga a nivel internacional a través de una plataforma como Amazon, pues quiere que sus memorias lleguen a todo el público de los países latinos.

Detalló que en sus páginas hay fotos inéditas con amigos y familiares como Mario Moreno Cantinflas, “con quien tuve una relación amistosa fuera de los sets cinematográficos, tengo una foto de él leyendo el periódico, cuando está con una vaquilla y le está leyendo las noticias”.

También recuerda de Cantinflas que viajaron juntos a Argentina y Estados Unidos, “e hicimos recorridos por México en varios estados. Trabajé en una de sus películas, donde hice una participación chistosa y amena en Por mis pistolas, es un trovador que toca guitarra y al salir del lugar donde trabaja, unos maleantes le roban su instrumento, la cartera y demás cosas de valor, y hasta el cinturón, que al quitármelo se me bajan los pantalones”.

“En mi libro manejo varios, situaciones serias, de experiencias buenas, penas que he sufrido, tantas cosas tan bonitas que tengo porque he estado no trabajando, hago cada una de mis actuaciones con gusto y pasión, eso no es trabajar. Recuerdo que fui a España y recorrí 20 ciudades. Aparte estuve cuatro viajes cada uno de cinco meses y en Argentina duré un año trabajando. En Estados Unidos, exactamente en Nueva York, recorriendo teatros con mis obras, en California, fui al lado de la actriz Chabelita con temporadas largas ahí”, narró de manera efusiva.