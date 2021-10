Sandra Echeverría inicia un podcast

Desde hace varios años la música ha sido una gran inspiración para Sandra Echeverría, y hoy se convierte también en un canal para explorar su faceta como comunicadora. Y es que a partir de ese amor por la composición, tuvo la iniciativa de realizar un podcast de entrevistas, en el que a lo largo de nueve episodios (hasta el momento) intercambiar anécdotas y experiencias profesionales con algunos de sus colegas.

"Le propuse a la disquera que por qué no empezábamos a hacer entrevistas y pláticas de músico a músico, para que me cuenten primero qué tan difícil fue llegar a donde están, los pasos que debieron pasar para estar ahí, y cómo salieron los temas que todos reconocemos. Cada uno tiene diferentes caminos, aventuras y éxitos, la verdad es que cada una de los entrevistados es gente que admiro mucho y me encanta escuchar", platicó.

Gossip Buena Vista Social Club, 25 años después

Entre sus invitados se encuentran María León, Lupe Esparza, El Dasa, Ulises Lozano, José Luis Roma, Horacio Palencia y Leonardo de Lozanne. La también actriz calificó a todos ellos como figuras que admira profundamente, y que le han ayudado a ella misma a crecer como compositora.

"He aprendido que a los que les va bien y han tenido éxito, son los que más trabajan. Por ejemplo, me platicaba Lupe Esparza cómo hasta el día de hoy sigue partiéndose el lomo en la promoción, demostrando e innovando, y cómo todo el tiempo está buscando la chuleta", mencionó.

CONTINÚA CONQUISTANDO EL REGIONAL

A la par de ese proyecto, Sandra presentó un nuevo sencillo, de su autoría, titulado No te dejes engañar, el cual escribió durante la pandemia, y formará parte de un disco de aproximadamente 14 temas, que espera presentar muy pronto.

La también actriz se dice orgullosa del buen recibimiento que ha tenido su trabajo musical, especialmente hace unas semanas que fue nominada a un premio Latino Music Award en Colombia (cuya entrega se realizó el 4 de octubre), cómo Mejor Artista Regional Mexicano Femenina.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Estos logros no han hecho más que motivarla a seguir, y seguir demostrando el talento que posee desde su niñez. "No improvisé ser cantante de un día para otro, es una pasión que traigo desde que tenía nueve años. Así que seguiré siendo necia, porque nuestra música lo merece, merecemos escuchar más música mexicana, y que siga pasando de generación en generación, y que haya más chavos interesados en ella".

Para los próximos meses, adelantó que lanzará muchos temas nuevos, como el dueto con el grupo Cañaveral, titulado Dos locos, que representa la culminación de una meta que se había planteado desde hace varios años. "Los admiro mucho, bailaba su música desde chiquita, y de repente un día me llamó Emir Pabón, y me invitó a hacer una colaboración. Fui muy feliz, la canción está espectacular ", finalizó.