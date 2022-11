Rockeros declaran su amor por México

Lachlan Caskey, Sean Caskey y Michael Sloane, los integrantes del grupo australiano Last Dinosaurs, están enamorados de nuestro país, y hoy lo celebran a través de su nuevo disco, titulado From Mexico with love.

A bordo de una trajinera que se abre paso entre los canales de Xochimilco, y con una cerveza en la mano, los tres músicos brindan una charla exclusiva con El Sol de México, donde dan los pormenores de este material que estrenaron este 4 de noviembre.

Atrapados en pandemia

“En 2020 fui a Canadá a visitar a mi novia y mi visa de turista expiró, pero en ese momento no pude regresar a Australia porque las fronteras se cerraron debido a la pandemia, decidí ir a Guanajuato donde vivía un amigo mío, y como estaba la cuarentena no tenía nada más que hacer que escribir”, platicó Lachlan, hablando un español casi perfecto, que pudo practicar durante su estancia en Guanajuato.

El álbum From Mexico with love incluye los sencillos Look Back, Collect Call y CDMX, cuyo video muestra a dos niñas transitando por las torres de satélite, y los canales de Xochimilco.

“Estuve seis meses escribiendo canciones, y completamos el disco juntos. No intentaba controlar lo que hacía. Lo que me vino, me vino, por eso hay una variedad de sonidos en este disco”, agregó.

La agrupación está celebrando una década de carrera. Su primer disco fue lanzado en marzo del 2012, bajo el título In A Million Years, al que le siguieron Wellness en 2015 y Yumeno Garden.

El éxito que lograron en estos años, los ha llevado a pisar múltiples festivales en todo el mundo; pasando por Europa, el sudeste de Asia, Sudáfrica y América. Entre otros, han formado parte de los carteles de festivales como Grass, Falls Festival y Field Day.

La charla se ve interrumpida por unos minutos cuando el Mariachi Relámpago aborda la trajinera, y el grupo no resiste las ganas de tomarse una foto, y escuchar un par de canciones.

Al preguntarles qué significa para ellos el regional mexicano, afirman que es un sonido al cual le guardan mucho respeto, dada la importancia que tiene para la cultura mexicana y la sensibilidad necesaria para interpretarlo.

“Me gusta la música tradicional mexicana, es muy hermosa. He aprendido algunas canciones, como De qué manera te olvido, me encanta, aunque está bien difícil”, comenta entre risas Lachlan, quien además se dijo fan de Pedro Infante y Vicente Fernández.

Los tres aseguran que México tiene una energía cautivadora para los extranjeros, por lo que no les fue difícil plasmar todo ese amor en este disco, pues si bien no todos pasaron la cuarentena aquí, las veces que han pisado esta tierra, ya sea por placer o por trabajo, les han bastado para tomarle cariño.

“A veces no es una elección, sólo pasa. Puedes ir a Suiza, pero no inmediatamente vas a decir vamos a hacer una canción de este país. Simplemente vas y te enamoras, tienes experiencias y cuando regresas a casa, esos recuerdos regresan a ti”, dijo Michael.

Para lo que resta del año se dedicarán a seguir con su tour, que vino a México hace unos meses, y ahora visitará algunas ciudades en Estados Unidos.