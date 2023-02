Performer y Creador: Richi Cadrouce "Yo soy un animal"

Bien sabemos que las redes sociales encuentran distintas maneras de funcionar y evolucionar diariamente, y no existe escapatoria para quienes consumen o crean contenido online más que adaptarse. Richi, quién se ha dedicado a hacer performance y entretenimiento a través de videos y fotografías, ha sabido reinventarse cada tanto para ‘encontrarse y ser fiel a si mismo, manteniendo la business mind presente’.

Richard Cadrouce, o mejor conocido como ‘Richi’, llegó a Estados Unidos en el año 2016, con mucho esfuerzo y dedicación, construyó su carrera desde cero y con sus propios recursos, a través de la música, el fashion, lifestyle & beauty blogging, hoy, nos cuenta un poco más sobre cómo ha sido el camino para ser parte de la escena de música urbana Queer/Latinx en Nueva York.

Según el estudio de Yee Hui Yeo (Cedars-Sinai) ‘durante el año 2020 el consumo de alcohol aumentó en un 25%’ con lo que Richi esta totalmente de acuerdo, y al mismo tiempo expresa el agradecimiento que sintió “Por esa pausa, por ese espacio donde solo se escucha tu corazón; porque aumento también en un 60% mi curiosidad y mi necesidad de probar nuevas experiencias’ descubriendo así una nueva pasión al escribir y componer música a su manera, ‘desde siempre me gustaba escribir o redactar textos y un día empecé a escribir sobre beats de YouTube para improvisar y rapear por diversión, y desde entonces no he parado’ comenta.

Oriundo del estado Carabobo, Venezuela, más específicamente del Valle de San Diego, además de crecer rodeado de montañas e intensos atardeceres, ha sido la mente creativa detrás todo desde que inició su carrera musical, sobre todo por el poco presupuesto que ha tenido para concretar sus proyectos, pero, que no lo ha detenido de seguir su pasión y sueño de crear cosas nuevas constantemente.

‘Creer en mí mismo ha sido un trabajo arduo durante muchos años […] gracias a terapia (carcajadas) y a la música entendí que no tengo nada que rendirle a nadie, que me puedo expresar y al mismo tiempo hacer sentir emociones a quién sea que esté escuchando, por eso mi primera canción se llama ANIMAL, porque ‘YO SOY UN ANIMAL’ menciona el artista sobre su inspiración para crear su primer sencillo.

‘Animal’ canción escrita por el mismo y producida por Luigui Crocco, trata sobre mostrarnos tal cual como somos, siendo un total éxito, que tan solo meses después de su lanzamiento ya tenía contrataciones para varios de los escenarios más importantes de la escena club, electronica, y reggaeton de la ciudad de Nueva York, tales como Rosaperreo, Reggaeton Rave y Whorechata.

Entre los artistas que Richi siente como inspiración están Rita Indiana, Bomba Estéreo, Villano Antillano, BBNO$ y Audrey Nuna, ‘son artistas con proyectos que me hacen ver partes importantes sobre mí y sobre el mundo en que vivimos, me hacen querer mejorar cada día, por mi’ explicó.

Para este nuevo año 2023, el influencer, quien tiene más de 10 años creando contenido en redes sociales, viene con su primer EP (Extended Play), donde estará experimentando desde las ideas más intensas hasta lo más sencillo, contando con distintas colaboraciones y de la mano de sus productores y a quienes considera sus amigos que lo han apoyado desde sus inicios Luigui Crocco y Svnchez.

‘Estaré colaborando con Young Sane por primera vez, además de colaborar con el creador de uno de mis géneros favoritos de mi adolescencia, DJ Baba y su raptor house, un género que desde el principio de mi proyecto quise presente y me emociona que al fin esté sucediendo’ nos relata sobre este increíble proyecto que suena muy prometedor.

Richi Cadrouce, a través de su música, desea animar a las personas a explotar su poder de mostrar su verdadero ‘yo’ y sentirte “tu propia Sugar Daddy” como lo dice en su tema “RIKIKITA” ante cualquier situación, demostrando además con su trayectoria que con esfuerzo propio puedes construir lo que desees.