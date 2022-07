Residente y Paty Cantú confirmados para el Festival de Verano

León, Gto.- ¡Bombazo! “Porque sabemos que no hay nadie como tú ¡Tenemos una gran sorpresa por anunciarse. Nuevo artista confirmado, así el Patronato de la Feria confirmó la presentación de Residente en la primera edición del Festival de Verano.

El elenco se ha dado a conocer a través de redes sociales, sin conferencia de prensa y sin boletines a 15 días de que arranque anunciaron a Residente y Paty Cantú como parte de la cartelera musical.

“Este #FestivaldeVerano tendrá todo el flow!”, respecto al concierto del ex vocalista de Calle Trece, se realizará el 10 de agosto en la Velaria de la Feria, los boletos ya están a la venta con un costo de $675 pesos a $1120 pesos más cargos.

Por su parte Paty Cantú, se presentará el 30 de julio en el Palenque de la Feria, como todos los artistas confirmados.

PRIMERA VEZ

En el año 2018 se anunció un concierto de Residente en solitario, pero meses después fue cancelado así que está será la primera vez que se presente en solitario del intérprete de “René”.

ELENCO CONFIRMADO

El elenco confirmado hasta el momento son: Paty Cantú, Residente, Marca Registrada, Virián García, El Komander, Capi Perez & Mau Nieto, Show de Beli y Beto, Cuisillos, y Banda Recodo y Julio Preciado

PIDEN A JULIÓN

Los cibernautas en las redes sociales del festival han manifestado su molestia porque a la fecha no se ha confirmado la presentación de Julión Álvarez, en algunos cometarios mencionan que ya estaban ahorrando para sus boletos y no se les hace justo que no venga.

AGENDA

El festival se realizará del 29 de julio al 14 de agosto en las instalaciones del Distrito León Mx, ofrecerá actividades para toda la familia con entrada gratuita con conciertos, gastronomía, bazares, atracciones infantiles, summer camp, go-karts, gotcha, deportes y Festival de las Naciones.

