Renata Flores busca enaltecer los valores de las comunidades indígenas

¿Cómo sonarían los temas de Michael Jackson cantados en lengua quechua? Esa fue la pregunta que la cantante peruana Renata Flores se hizo hace siete años, cuando comenzó su canal de YouTube, y de hecho, ese fue uno de los primeros artistas cuyos temas reinterpretó en la lengua indígena como parte de su proyecto musical.

The way you make me feel y Earth song fueron dos de las primeras canciones que reversionó y dado el buen recibimiento que tuvo, continuó con temas de otros artistas como Alicia Keys, Billie Eillish y Cardie B.

En una charla con El Sol de México, la artista compartió que su idea va más allá de explorar el trabajo de otros, la intención también es una manera de recuperar las tradiciones de los pueblos originarios.

En su primer disco Isqun, palabra en quechua que significa nueve, integró las canciones

Francisca Pizarro, en la que narra la historia del mestizaje y la invasión de los españoles a América Latina; Chañan Cori Coca, sobre la guerrera Inca y Beatriz Clara Coya, una princesa inca que se casa siendo una adolescente.

“(El quechua) Es un idioma de nuestros ancestros, que desde hace mucho tiempo han practicado valores importantes como la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad. Eso aún se puede ver, pero se está perdiendo”, platicó la joven intérprete de música andina, hip hop, pop y trap latino.

“Por ejemplo mis abuelitas, cada vez que viene un visitante desconocido lo tratan como si lo conocieran de años, y eso también se ve en las zonas rurales cuando vas a alguna casa, hay que rescatar estos valores”.

Para profundizar en sus conocimientos de la lengua quechua, Renata está tomando clases en el centro Indifor, el instituto de idiomas de la Universidad de Huamanga, donde también ha aprendido un poco sobre la cosmovisión latina.

“Desde pequeña tenía noción, aprendí muchas palabras sueltas, lo hablaba un poco, pero cuando empecé a cantar y hacer los covers en quechua aprendí más sobre la fonética, la pronunciación y la gramática”, platicó.

La cantante creció en un entorno musical, pues su abuelita tocaba el arpa, y su mamá dirigió una Academia de música y una asociación cultural. Cuando cumplió 13 años participó en el reality La voz kids, en su edición de Lima, Perú.

Apoyada por su mamá, en 2015 comenzó a realizar los covers en lengua indígena, y desde entonces su canal ha crecido poco a poco, y actualmente cuenta con 100 mil seguidores. Ahora que ha ganado proyección internacional, espera que su trabajo inspire a más jóvenes a acercarse a sus propias raíces.

“Muchos de nosotros que tenemos ascendencia indígena, o nuestros padres y abuelos hablan quechua u otro idioma originario, no tenemos ese orgullo, lo vemos como un pasado oscuro, y eso es malo, porque no se debe ocultar, al contrario, se debe mostrar con mucha libertad al mundo”, declaró.

Con respecto a la recepción que ha tenido su trabajo, celebró que ha recibido comentarios positivos, e incluso el año pasado fue nombrada por la revista Hola! como una de las cien mujeres más influyentes en Latinoamérica.

Por ello, hoy se siente más comprometida que nunca a seguir enalteciendo su cultura, y dada la confianza que tiene en la música como herramienta de concientización, espera fomentar la tolerancia a través de su trabajo.

“Desde el inicio ha sido nuestra meta romper los prejuicios y estereotipos sobre las personas quechuahablantes, que vienen de las comunidades indígenas o andinas. Es algo que deberíamos cuidar, proteger y sentirnos orgullosos, porque se está perdiendo, y es muy valioso”.

Los próximos meses, Renata Flores tiene contemplado lanzar dos nuevos sencillos, y continuar difundiendo contenido de su autoría en sus redes sociales, y espera pronto concretar una gira.