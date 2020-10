Regresa ¿Quién es la máscara? en medio de la pandemia

Volver al foro para grabar ¿Quién es la máscara? fue diferente para los cuatro investigadores que forman parte de esta segunda temporada. Consuelo Duval, Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita tuvieron que grabar el programa que estrena esta noche en medio de fuertes medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus.

“Yo dejé ese foro con 700 personas aplaudiéndole a Camaleón y a Lechuza (en la primera temporada) y ahora regreso con unas barreras que dividen al público y donde solamente hay cuatro personas en cada lugar”, cuenta Consuelo Duval, quien confiesa que le costó enfrentarse a esta nueva realidad.

“No quiero acostumbrarme a ella, quiero que pronto todo esté como era; me costó mucho trabajo”, reflexiona.

La comediante dice que el impacto de volver fue fuerte, pero tuvo que dejarse llevar para ofrecer un programa que aliente al público a seguir adelante en medio del caos que vive el mundo.

“Creo que este programa va a ser un remanso para todos. El alma del público reposará estas dos horas y media. Vamos a salirnos tantito de la realidad y a divertirnos, que eso nos llene el alma y nos prepare para el día siguiente, porque todo pasa y esto va a pasar; pensando que la Máscara 3 va a estar llena de público otra vez. Tengo que creer que todo va a estar mejor”, dice.

La segunda temporada de ¿Quién es la máscara?, que estrena hoy a las 20:30 horas por Las Estrellas con la conducción de Omar Chaparro, contará con 18 participantes, “que los investigadores tenemos que descubrir y cada uno se salió de su encierro en casa, viviendo una tragedia en el mundo, para meterse en un personaje y jugar con todo el público, lo que me parece aún más maravilloso”, señala.

Para esta edición, Consuelo Duval, Carlos Rivera, Yuri dan la bienvenida a Juanpa Zurita, quien se integra al show como investigador, lo que según la actriz agregará un toque distinto al programa.

“Desde que llegó lo arropamos y le dimos pistas de épocas en las que él ni siquiera existía. Esto también va a ser divertido por el juego generacional. El chamaco éste le va a dar la pimienta al programa”, bromea.

Ahora que tanto los participantes como los investigadores saben las reglas del juego, Consuelo Duval dice que la competencia será aún más ardua entre sus compañeros.

“Yo veo en Yuri y Carlos como estos compañeros de escuela que te tapan el examen y no te dejan copiar. Pero ahora siento que ya no me importa, porque yo ya agudicé mi oído y todos mis sentidos para saber quién está detrás de esos personajes. Pero cuando no tengo idea simplemente juego y me invento pistas: creo que van a salir frases celebres de este programa porque digo cosas que hasta yo me doy risa. Lo van a disfrutar mucho”, concluye.