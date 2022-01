Regresa Alborada, la telenovela con que Lucero ganó un Emmy hace 17 años

Hace 17 años, con su hija recién nacida, Lucero tomó una de las decisiones más importantes de su carrera, al aceptar protagonizar la telenovela Alborada que después la llevó a ser la primera mexicana en ganar un Emmy Internacional.

“Me acuerdo muy bien, mi Lucerito, era chiquitita, lo cual fue para mí muy abrumador, no sabía si aceptar o no la telenovela. No fue fácil grabarla con una bebita recién nacida y otro bebé de tres años y poquito, fue una etapa complicada, un trabajo muy agotador, pero con un gran resultado del que quedé contenta y satisfecha, verla ahora en retransmisión me da ilusión”.

La telenovela que produjo Carla Estrada y que hoy inicia su retransmisión a las 14:30 por Las Estrellas, es la única de época en la carrera de Lucero, pero también le dio mucho éxito internacional.

“Se compró en muchos países, se dobló en otros idiomas y gracias a ella me dieron el Emmy Internacional en Estados Unidos, fui la primera mexicana en recibirlo en el 2006, fue increíble por ser latina y sigo teniendo un gran sabor de boca, lo tengo en un lugar muy especial y significa mucho para mí”.

En la historia, Lucero hace el papel de María Hipólita Díaz, una mujer a la que califica como valiente, sensata, fuerte, decidida, inocente y tierna. La joven se casa por amor, sin saber que su matrimonio fue pactado, pues su esposo padece impotencia sexual.

Uno de los retos que enfrentó al grabar Alborada, es que por ser una telenovela de época había límites que se debían respetar.

“Por ejemplo, los diálogos tienen que ser muy exactos, no improvisar y apegarse a los textos de María Zarattini que son estupendos, para mí fue un gusto y un gozo total.

“Creo que lo difícil del personaje era interpretarlo, porque era una mujer que tenía muchos matices, que tenía mucha fuerza, una ternura increíble, una inocencia, era alegre, con un espíritu, rebelde y travieso, pero a la vez, es una mujer madura. Todas las reacciones y matices de Hipólita fueron un reto. Por eso, ese Emmy que me dieron tiene tanto valor”.

La telenovela está ambientada en la época de la Colonia en México. “La historia de María Zarattini es de intriga, de villanías, de mucha crueldad para Hipólita empezando por su suegra”, relata la actriz.

También destaca de su personaje que “no deja de ser rebelde, que es lo que más la ayuda a salir adelante, no se conforma con que los hombres manden y le digan a ella lo que tiene que hacer. La verdad, es una historia muy interesante, original y siendo de época de cualquier manera es un personaje ejemplar. Es una mujer que no se detiene a quedarse llorando y sufriendo por lo que le sucede, sino que busca soluciones. Su frase icónica es no hay imposibles”.

“Al quedar embarazada de un hombre que no es su esposo, toma la decisión de irse en busca del verdadero padre de su hijo, no hay que compadecerse de ella, sí es una mujer que sufre mucho, pero estoy convencida que sale adelante”, argumentó la actriz.

En lo que va de la pandemia del 2020 a 2022, se ha retransmitido tres telenovelas de Lucero en el canal Las Estrellas: Soy tu dueña de Nicandro Díaz,en agosto de 2020; Mañana es para siempre de Nicandro Díaz, en diciembre del 2020 y ahora Alborada de Carla Estrada, a partir de este lunes 17.

“Es fantástico, que se pueda reestrenar ahora en tele abierta como ha sucedido con otras telenovelas que yo he hecho. Lo miro como un homenaje a esta telenovela, a todo el reparto maravilloso de actores y actrices, algunos de ellos ya no están como Mónica Miguel que nos dirigió en escena. Ahora es recordar y volver a vivir una producción de verdad espectacular, siento que para el público va a hacer muy enriquecedor volver a ver esta historia”, concluyó.