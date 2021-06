Regresa al teatro Defendiendo al cavernícola

Luego de superar tres mil 800 representaciones a lo largo de varias temporadas durante 20 años, César Bono regresará al teatro el próximo 2 de julio, cuando también se reinaugura el Centro Cultural San Ángel con aforo al 50 por ciento.

El actor y el productor Morris Gilbert, anunciaron que previo al reestreno presencial, el monólogo se transmitirá a través de la plataforma Ticketmaster live con motivo del Día del Padre, este sábado 19 de junio a las 20:30 horas.

“Por derechos de autor y de licencia de permisos, ya no podremos colocar la obra de Rob Becker en las plataformas digitales. Entonces qué mejor ocasión que cerrar esta etapa virtual celebrando a los papás”, dijo Gilbert.

César Bono conectado virtualmente desde el Centro Cultural San Ángel donde ya ensaya la obra dirigida por Jaime Matarredona, señaló que la trama “es una historia sobre el señor que vive en la casa durante los embarazos de su mujer, la llegada de los hijos, durante las enfermedades, el inicio de clases de cada hijo, todo esto en una familia en la que se piensa que la única que lleva la carga es la mamá”.

Agregó que gracias a esta obra, se muestra cómo “el hombre también vive cosas intensas, principalmente el hecho de salir del hogar para buscar el sustento y darles todo lo que necesitan. A mí me gusta defender al cavernícola, al hombre, defender las relaciones humanas, me gusta defender a la familia, y me gusta celebrar con ustedes que ya estamos al 50 por ciento en el teatro y que estamos recobrando fuentes de trabajo y la economía del país. Los que estamos aquí podemos decir que ya saltamos la cerca”.

Para Morris Gilbert, el panorama aún es sombrío, respecto a la reapertura laboral: “El teatro lo veo en el limbo, hay una inmensa cantidad de gente que no sabe que ya hay funciones, que ya están abierto los foros. Y estamos contracorriente de tanta información negativa que se genera y tanta distracción, nos está costando que la gente se dé cuenta que estamos de regreso. Es un problema muy serio, porque si el público no se entera, estamos fritos.

“La estamos pasando mal y estamos en últimas semanas con Ghost, porque la situación no es como la esperábamos. De las tres obras que tenemos en cartelera la que se salva es Toc Toc, que es autorentable y ahora Defendiendo al cavernícola que es un monólogo cuya nómina no es muy alta. Pero las otras dos obras, se cuenta con poco más de 130 personas que hay que pagar y no nos están saliendo las cuentas”.

El productor confió en que el público regrese a los teatros. “Tenemos varias obras por estrenar ya preparadas, así como el regreso de nuestras obras clásicas, pero tenemos que ir con calma ante las circunstancias”, detalla.