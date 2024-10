Reconocer ciclos de la vida: Andrea Chamizo estrena obra a partir del año del dragón

La compositora mexicana Andrea Chamizo no cree en esoterismos, pero reconoce lo maravilloso que hay en los ciclos de la vida, llenos de coincidencias. Así que, cuando el director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), Scott Yoo, le pidió hacer una composición con total libertad —algo que no sucede frecuentemente— no pudo resistirse a abordar este tema desde la música.

El resultado fue la pieza “Desbordan destellos”, la cual tendrá su estreno mundial este sábado 26 y domingo 27 de octubre, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Se trata de una obra de profundo valor personal para la compositora, ya que fue inspirada en la coincidencia entre la Astrología China y algunos periodos de su vida.

Este 2024 es Año Dragón, el cual coincide con el de su nacimiento en 1988; mismo símbolo que coincide con otro momento que marcó su vida, cuando escuchó por primera vez una composición suya tocada por una orquesta, en 2012.

“Esta obra es una especie de autorretrato, me parecieron interesantes las coincidencias. Además, me gustan los dragones, los cuales estudié y quise retratar sus características para esta composición, pensándome como uno de ellos”, explica Andrea Chamizo, en entrevista con El Sol de México.

Escritora, pero con música

Sobre su proceso creativo, Chamizo destaca que desde un inicio ha intentado que sus obras tengan un marcado sentido narrativo, pues antes de ser compositora, lo que ella quiso ser fue escritora, lo cual considera, sigue siendo, aunque desde otro lenguaje.

“Yo pienso que sigo haciendo historias, hay muchos otros lenguajes, lo que hice fue cambiar las letras y las oraciones por notas musicales y tiempos. Sí creo que lo que hago con mis obras es contar cosas que, además, son muy autobiográficas, suelo ser muy autorreferencial”, explica la artista, hoy la más joven en tener la Maestría en Composición y Licenciatura en Música Teórica en el London College of Music.

“Mi composición es una combinación de varios factores. Por una parte, hay elementos que pueden parecernos muy cerebrales, conceptuales y estructurados; pero también, del otro lado, está todo lo que es más emocional, la forma en la que yo misma siento y quiero hacer sentir desde la música”, explica.

“Es algo muy personal, que tiene que ver con todo un trabajo que he hecho por tratar de entenderme. Las emociones siempre han sido algo con lo que he tenido ciertos problemas, pero a través de la terapia y la música he estado más en contacto con ellas”.

Como ejemplo está la misma obra que marcó el inicio de su carrera que y que cita en esta nueva pieza, la cual realizó a partir de un encefalograma en el que usó el color de sus actividades cerebrales para componer patrones musicales. Una composición para piano de sólo cuatro notas.

La compositora participa en un álbum antológico, cuyas grabaciones concluyeron a finales de abril de este año, al lado de las autoras Georgina Derbez, Ana Lara, Hilda Paredes y Marcela Rodríguez.

“Cada vez veo a más mujeres programadas, incluso de nombres que yo jamás había escuchado. Siempre es bueno ver en las programaciones a autoras mujeres”, comenta Chamizo, quien también ejerce la maternidad con disciplina, en el diálogo con su hijo y el apoyo de su familia.