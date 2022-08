Ramón García: "exceder el límite de actividad física perjudica nuestro organismo"

“García quien es nativo de la ciudad de Caicó, al sur de Brasil, y licenciado en educación física egresado de la Universidad Paulista (UNIP) comenta que "la práctica de ejercicios físicos es recomendada por todos los profesionales de la salud como una forma de prevención de ciertas enfermedades; sin embargo, algunas personas terminan exagerando a la hora de hacer ejercicio, es necesario y fundamental programar ciertos intervalos para descanso".

"El exceso en la práctica de ejercicio puede tener el efecto contrario al esperado, perjudicando el funcionamiento del organismo y aumentando el riesgo de problemas de salud", es la respuesta de Ramón García da Silva, hoy en día el Personal Trainer más solicitado en Miami, al ser consultado sobre las consecuencias de exceder el límite diario de actividad física.

En referencia al tiempo estimado en el que una persona puede realizar actividades físicas sin perjudicar su salud o a su cuerpo, García explica que "la Organización Mundial de la Salud estipula que, para que un adulto se mantenga saludable, es recomendado realizar de 150 a 300 minutos de actividad física moderada o de 75 a 150 minutos de ejercicio intenso por semana. Sin embargo, es importante señalar que estos solamente son parámetros. La idea es que la gente se mueva constantemente día con día".

La actividad física, ya sea moderada o intensa, consume una alta suma de energía y genera un desgaste físico considerable, por lo que el Personal Trainer brasileño recomienda "programar intervalos de descanso entre 24 a 48 horas, considerando el tipo de actividad y el cuerpo del individuo".

García detalla que no es tarea fácil reanudar el entrenamiento luego de un descanso, "dependiendo de la cantidad de días sin entrenamiento, tu cuerpo comienza a perder fuerza y resistencia, incluso los hábitos saludables construidos por años. Antes que nada, reinicie lentamente, pues debe saber que no puede recuperar el tiempo perdido de golpe, comience de nuevo lentamente, pues de lo contrario podría causar lesiones y cansancio; entonces para evitar contratiempos, el secreto es no tener prisa y volverse a motivar para regresar a entrenar y ejercitarse nuevamente, no excediendo los límites adecuados para su seguridad y bienestar".

