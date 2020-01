Estos son los ganadores de los premios Goya 2020

Dolor y Gloria cumplió los pronósticos y se proclamó la triunfadora de la 34 edición de los Premios Goya con 7 galardones, entre ellos película, dirección, actor principal (Antonio Banderas), secundaria (Julieta Serrano) y música (Alberto Iglesias).

Cinco premios se ha llevado Mientras Dure la Guerra, de Alejandro Amenábar; dos para La Trinchera Infinita -con Belén Cuesta como mejor actriz-; dos para Lo que Arde y dos para Intemperie.

Estos son los ganadores de la 34 edición de los premios Goya del cine español que se realizaron en Málaga:

Mejor Película: Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.

Mejor Director: Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria.

Esther García, Agustín Almodóvar y Pedro Almodóvar recogen el Premio a Mejor Película, que recae en Dolor y Gloria

Mejor Actor Protagonista: Antonio Banderas por Dolor y Gloria.

Mejor Actriz Protagonista: Belén Cuesta por La trinchera infinita.

Mejor Película Iberoamericana: La Odisea de los Giles (Argentina), de Sebastián Borensztein.

Antonio Banderas: "Hoy se cumplen tres años exactamente desde que sufrí un ataque al corazón. Me habéis dado este regalo en este nuevo cumpleaños"

Mejor Dirección Novel: Belén Funes por La Hija de un Ladrón.

Mejor Actriz de Reparto: Julieta Serrano por Dolor y Gloria.

Mejor Actriz Revelación: Benedicta Sánchez

Con 84 años, Benedicta Sánchez recibe el #Goya2020 a la mejor actriz revelación por 'O que arde'.



Con 84 años, Benedicta Sánchez recibe el Goya a la mejor actriz revelación por 'O que arde'.

El Martín Carpena, en pie ante la galardonada

Mejor Actor de Reparto: Eduard Fernández, por Mientras Dure la Guerra.

Mejor Guión Original: Pedro Almodóvar, por Dolor y Gloria.

Mejor Guión Adaptado: Benito Zambrano y Pedro y Daniel Remón, por Intemperie.

Mejor Actor Revelación: Enric Auquer, por Quien a Hierro Mata.

Mejor Dirección de Producción: Carla Pérez de Albéniz, por Mientras Dure la Guerra.

Mejor Dirección De Fotografía: Mauro Herce, por Lo que Arde.

Benito Zambrano agradece el Goya a Mejor Guión Adaptado a todo su equipo porque "hacer una película es un arte en colectividad"

Mejor Montaje: Teresa Font, por Dolor y Gloria.

Mejor Dirección Artística: Juan Pedro de Gaspar, por Mientras Dure la Guerra.

Mejor Diseño de Vestuario: Sonia Grande, por Mientras Dure la Guerra.

Mejor Maquillaje Y Peluquería: Ana López-Puigcerver y Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por Mientras Dure la Guerra.

"Me di cuenta de que estaba escribiendo sobre mí mismo y del paso del tiempo, no sabía si iba a continuar porque no estaba seguro de querer exponerme hasta ese punto. Pero continué, y ahora me alegro muchísimo" Pedro Almodóvar recogiendo el Goya a Mejor Guión Original

Mejor Sonido: Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador y Nacho Royo-Villanova, por La Trinchera Infinita.

Mejores Efectos Especiales: Mario Campoy e Iñaki Madariaga, por El Hoyo.

Mejor Música Original: Alberto Iglesias, por Dolor y Gloria.

Mejor Canción Original: Intemperie de Javier Ruibal, por Intemperie.

Pablo Alborán canta 'Sobreviviré", un tema de Manzanita que forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, que cumple 25 años.

Mejor Película De Animación: Buñuel en el Laberinto de las Tortugas.

Mejor Película Documental: Ara Malikian, una Vida entre Cuerdas.

Mejor Película Europea: Los Miserables, de Ladj Ly (Francia).

Mejor Cortometraje De Ficción: Suc de Sindria, de Irene Morai.

Mejor Cortometraje Documental: Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de Silvia Venega.