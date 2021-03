Podcast muestra el lado divertido de la historia

Cuando la historiadora Úrsula Camba cursaba la licenciatura, soñaba con algún día contar la historia a su manera, a través de un proyecto que le permitiera narrar los sucesos que no están en los libros de forma divertida, y alejada del estilo plano de las clases de la escuela.

“A mí me gusta desvelar estos misterios de la historia que no conocemos, pero que nos remiten a esos seres humanos. No los de la estatuita o a los de la monografía que son súper aburridos, sino los de carne y hueso”, comenta a El Sol de México.

Esa idea llevaba varios años rondando su mente, pero siempre que la presentaba a alguien recibía la misma respuesta: “qué bonito e interesante, pero no hay dinero”. Su suerte cambió hace unos meses se encontró con el equipo de Himalaya, quienes la invitaron a hacer el podcast Los de antes. México y su historia en 10 minutos.

“Puede acercar a la gente de otra manera a una materia que es prácticamente igual a las matemáticas, que todo el mundo la odia”, dice entre risas. “El proceso de síntesis es complejo, porque hay muchos datos y fechas, pero tienes que discriminar qué información tiene más carnita y más sentido para el que te escucha”.

El podcast se compone de veinte episodios de diez minutos de duración, en los que habla sobre distintos aspectos de la historia de México como los insultos en Mesoamérica, los hábitos alimenticios del pasado, la evangelización, y un recorrido por las cárceles durante la época de la Santa Inquisición.

Ella cree que estos temas son un acercamiento para quienes no se han convencido de que la historia es entretenida. “Complementan los libros de texto, el que lo escuche verá que son una pieza más en ese enorme rompecabezas”.

Úrsula desea que en un futuro haya más proyectos como el suyo, para dar espacio a distintas visiones, y dejar de lado los sesgos que todavía existen.

“Puede haber muchas cosas que no te parecen, pero no por eso los vas a relegar a la sombra del olvido y a hacer de cuenta que aquí nunca pasó nada. Por ejemplo, a nosotros en la primaria no nos enseñaban a Plutarco Elías Calles, porque era el gran enemigo de nuestro país. Esta tendencia de acomodar la historia a cierto proyecto político, me parece que no se vale”.

Por ello ve con agrado que se hagan series o películas sobre hechos histórico. Los de antes. México y su historia en 10 minutos ya está disponible a través de la plataforma Himalaya.