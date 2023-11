Pet Shop Boys y The Cure cierran con broche de oro el Corona Capital 2023

Pet Shop Boys y The Cure cierran con éxito la décimo tercera edición del Corona Capital 2023, reuniendo a 85 mil 768 personas tan sólo este domingo.

Puntuales, a las 22:00 horas, el escenario Corona Cero comenzó a iluminarse de color azul, mientras los gritos se hacían presentes de parte de los fans. Las pantallas reflejaban imágenes en blanco y negro, de inmediato, el compositor y cantante Neil Tennant salió al escenario, acompañado del tecladista y compositor Chris Lowe, ambos portando máscaras que simulaban una gran “H”. La música comenzó a sonar y el público estremeció.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Temas como “It’s a Sin”, “Can you forgive her” y “Opportunities” formaron parte del inicio de un espectáculo imperdible, un show en el que ambos se entregaron en cuerpo y alma y con el que hicieron un repaso por más de cuatro décadas.

Gossip Niall Horan, ex One Direction, enamora al Corona Capital

“Buenas noches, México. Somos los Pet Shop Boys y esta noche haremos realidad sus sueños, vamos a despertar esa música que tienen en el interior y los recuerdos de antaño”, comentó Tennant.

Fue hasta la tercera canción cuando los Pet Shop Boys se quitaron las máscaras y recibieron con una grata sonrisa a su público.

“Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)”, “So hard” y “Rent” completaron el setlist, sin embargo, muchos sólo esperaban que dieran las 22:40 horas para correr al escenario principal Corona, donde se presentó The Cure, agrupación liderada por Robert Smith y que volvía al país tras cuatro años de ausencia.

La banda británica congregó a miles de asistentes, muchos ya portando chamarras, sudaderas y hasta algunos con cobijas por la baja de temperatura que se sentía, sin embargo, eso no provocó que se fueran los asistentes, al contrario, todos ansiosos por iniciar el show.

🤩🎶 Luego de cuatro años de ausencia, @thecure se presentó en México y cerró con broche de oro la edición del #CoronaCapital2023



📷 Froylan Escobar Lara pic.twitter.com/aP3nGTG9lJ — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 20, 2023

“Pictures of you” y “High” fueron de las primeras en escucharse. Si bien los músicos interactuaron poco con el público, siempre se mostraron agradecidos por los aplausos, la atención y los coros a sus canciones.

“Muchas gracias por estar aquí, nos sentimos muy felices de haber regresado”, expresó Smith sobre el entarimado.

Le continuaron “And nothing is forever”, “Lovesong”, “The walk” y “Close to me”.

Fue un show de más de dos horas, el cual dejó muy satisfechos a los fans que asistieron los tres días al Corona.

Todos tuvieron la oportunidad de disfrutar cada uno de los conceptos musicales y propuestas distintas, como la de The Chemical Brothers, ejemplo, un dúo también británico, pero de música electrónica, integrado por Tom Rowlands y Ed Simons.

“Hey boy hey girl”, “Galvazine”, “Go” y “Let forever be” fueron parte del setlist que ofrecieron en tierras aztecas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora ya sólo esperar el cartel del próximo año del Corona Capital.