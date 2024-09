Peleas, un expulsado y hasta con trabajo para los ocho finalistas de La Academia

Aún con más de ocho mil boletos disponibles, que podría representar un aproximado de casi la mitad de la Arena Ciudad de México, Ari Borovoy invitó a los ocho participantes de la décimo cuarta generación de La Academia, que queden como semifinalistas, a que formen parte del concepto musical Generaciones Tour, mismo que reúne a varios ex académicos de la primera a la quinta temporada en un mismo escenario.

A pesar de que no van bien las ventas para el concierto del 27 de septiembre, es posible que Borovoy haya considerado buena estrategia que los académicos actuales puedan atraer más público. Por ello, en el séptimo concierto de este domingo, el productor musical acudió para extender la invitación y, además revelarles que será su primer concierto en donde recibirán una remuneración económica.

Y, para el show del 4 de octubre en la Arena Monterrey, Borovoy se llevará a los cuatro finalistas para que unan sus talentos a artistas como Myriam Montemayor, Nadia, Raúl Sandoval, Laura Caro, Erika Alcocer, Marco More, Dulce López Melissa Ibarra, Lety López, Ricardo Hernández, Erasmo Catarino, Adrián Varela, José Luis Díaz, Samuel Castelán y Colette.

“En esta ocasión, he estado viendo muy de cerca la evolución de todos los artistas en esta Academia y en Bobo (Producciones) estamos haciendo una gira que se llama Generaciones de ex académicos y en esta ocasión quisiera invitar el 27 de septiembre en la pequeñita Arena de la Ciudad de México, a este concierto, a los ocho semifinalistas a cantar, será su primer concierto pagado y los cuatro finalistas en la Arena Monterrey, en octubre, también pagado“, indicó Borovoy sobre el escenario.

Esta invitación se suma a las ya realizadas por Espinoza Paz y Chiquis Rivera para sus respectivos conciertos en el Auditorio Nacional, en septiembre y noviembre, respectivamente.

Enfrentamientos

Además de esta sorpresa, el séptimo show de La Academia también tuvo algunos enfrentamientos sobre todo por parte de Arturo López Gavito y los jueces, así como también con el director de La Academia, Héctor Martínez, a quien se refirió a él como el “hermano de Cepillín”, mientras que Martínez llamó a Gavito “reencarnación de Walter Mercado”.

Gavito se molestó con todos los halagos que sus compañeros críticos Chiquis Rivera, Espinoza Paz y Lola Cortés les hacían a los académicos, pero en ningún momento les decían sobre las áreas de oportunidad que tenían qué mejorar.

“Para hacer una crítica hay que compararlos con lo que hicieron la semana pasada, Mar se superó, la canción que le dieron a Mario hizo que no brillara tanto como la semana pasada y Brandon yo te lo quiero decir, esta crítica es por tu bien, si las señoras (sus compañeras críticas) te quieren decir que tienes una sonrisa muy bonita y todo, esto no es un concurso de sonrisas”, expresó Gavito.

Pero Lola interrumpió para decirle que a ella sí le gustó la presentación de Brandon y fue en el momento en el que se dio el enfrentamiento y pidió respeto a su punto de vista.

“Lo que yo no quiero es que usted hable por nosotros, a mí no me diga que estoy mal con mi crítica, esa es mi crítica”, sostuvo la actriz de teatro musical.

“¿Puedo terminar mi crítica?”, cuestionó Gavito. “Es que tanto mecate en la cabeza (haciendo referencia al peinado de Lolita) creo que a la gente la atonta, yo creo”.

“Sales de aquí, nadie te vuelve a ver jamás (a Brandon), disfruta mucho estos halagos, que se llaman halagos fatuos, de la gente que no tiene recursos para decirte dónde tienes que crecer...”, dijo Gavito.

Y en ese momento intervino también el director de La Academia, nuevamente queriendo robar foco y atención, como lo ha hecho en las siete semanas que lleva el reality musical.

“Le pido a la reencarnación de Walter Mercado que sea objetivo y directo con los chicos, estamos buscando y creciendo con ellos Arturo, no vas a poner tú las canciones, no te corresponde a ti saber qué canción vamos a poner o no, dedícate al hoy. Señor (Jorge) Garralda usted que es tan bueno, ¿no podemos donar a Arturo a otro programa?”, pidió Martínez.

¡Ay no, tristemente #FlorRamírez, se convierte en la séptima eliminada de la noche! 🥹 Te deseamos el mejor de los éxitos, gracias por compartir con nosotros tu gran talento. ✨🙌🏼



#LaAcademia #TeCambiaLaVida



🔴 EN VIVO ahora: https://t.co/9WSkeVIZgz pic.twitter.com/eN5E03MvuM — La Academia (@LaAcademiaTV) September 2, 2024

Concierto con pocas fallas y un expulsado

Flor Ramírez fue la séptima expulsada del programa. La veracruzana de 30 años quien cantó “Lucha de gigantes” fue la menos votada, por lo que esta noche tuvo que abandonar la competencia.

En general, las voces de los ahora 11 participantes tuvieron buenos comentarios de parte del jurado. La que más destacó y que se llevó el aplauso de todos fue Caro Heredia que cantó “En cambio no”.

“Me toco ver a una gran contadora de historias me quedé en lo que nos platicaste en la canción, la forma en cómo modulaste la voz, matizaste las pausas nos llevó a formar parte de este universo vocal que salió tan lindo, ¡felicidades!”, dijo Gavito.

De hecho, al ser su cumpleaños este 2 de septiembre, Heredia recibió la sorpresa de su esposo Abraham Rivera llevándole un regalo.

Mientras que de los más criticados fue Jessy Portillo que interpretó “¿Quieres ser mi amante?”, en donde le señalaron que tuvo varias desafinaciones, incluso movimientos muy robotizados. Gavito le comentó que proyectó una sobre confianza que es lo que hizo que se “perdiera” en la canción.

Momentos melancólicos

Brandon Valenzuela vivió un momento muy emocionante antes de interpretar “Te quiero así”. A través de un video, con el que buscan conmover al público, se plasmaron las carencias que la familia del académico sufría, en donde no tenían muebles, ni una vivienda digna. La familia del sinaloense mostró su colchón roto, el refrigerador que lo utilizaban como almacén ya que no servía, el sillón muy defectuoso y demás muebles inservibles; sin embargo, la sorpresa fue cuando el programa A Quien Corresponda le donó diferentes muebles a la familia de Valenzuela.

Sala, cocina, cuartos, casi todos los muebles recibieron de parte del programa que conduce Jorge Garralda, lo que provocó una mirada húmeda de parte de Brandon.

La contienda sigue para Julio Ávila, Brisa Santana, Brandon Valenzuela, Cristian Salguero, Jessy Portillo, Mar Lara, Isaveli Laina, Edith Evans, Caro Heredia, Yesi González y Mario Girón, éste último muy apoyado por Carlos Rivera, según se observa en redes sociales.