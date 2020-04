Peacock, el servicio "streaming" de Universal, inicia su versión beta

Peacock, el nuevo servicio de "streaming" con el que NBCUniversal pretende competir contra Netflix y Disney+, comenzará mañana a implementar una versión en pruebas antes de su lanzamiento oficial de verano, alterado por el coronavirus y la cancelación de los Juegos Olímpicos.

Desde abril y hasta que se estrene de forma oficial el 15 de julio, la compañía lanzará su nuevo servicio de forma gratuita para los clientes actuales de Comcast, que accederán a 7 mil 500 horas de contenidos, aunque sin apenas estrenos ya que los rodajes están completamente detenidos por la pandemia.

El plan inicial de Peacock era llegar al mercado como un fuerte competidor ya que tenía los derechos en exclusiva para todo Estados Unidos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahora aplazados por el coronavirus hasta 2021.

A pesar de que sus grandes bazas -los estrenos y el macroevento deportivo- tendrán que esperar un año, la compañía ha decidido que mantendrá sus fechas para aprovechar la alta demanda de consumo televisivo que existe en la actualidad.

"Ahora más que nunca se necesita un servicio gratuito de 'streaming' de calidad que pueda ofrecer a los espectadores tanto la información que necesitan para estar al día como el entretenimiento que buscan para escapar del momento", afirmó en una llamada con Efe el presidente de Peacock, Matt Strauss.

Según Strauss, la mayoría de producciones nuevas para el catálogo están actualmente paradas y su estreno está previsto a lo largo de 2021.

Entre las primeras series que verán la luz figura "Brave New World", la adaptación televisiva de la novela distópica escrita por Aldous Huxley con el mismo título.

Aun así, durante estos meses iniciales la plataforma incluirá series clásicas y de éxito como "The Office", "Parks and Recreation”, "Law & Order" y "Two and a Half Men", además de películas como "E.T.", "Jurassic Park" y "Shrek".

Después de que Disney y Apple se lanzaran al mundo de la televisión por internet con Disney+ y AppleTV+, el nuevo Peacock constituye el intento del grupo NBCUniversal, que se apoyará en su factoría de cine Universal Studios y en la cadena de televisión tradicional NBC para hacer su oferta atractiva, también con programas informativos.

Además, apostará por contenidos en español gracias a que el canal hispano Telemundo es propiedad del grupo.

Entre las series originales anunciadas destaca "Armas de mujer", un drama protagonizado por Kate del Castillo sobre cuatro mujeres cuyos esposos son arrestados por ser parte de una organización criminal, que contará con el equipo responsable de "La Reina del Sur".

Cuando se estrene de forma general, Peacock tendrá tres planes: uno gratuito con publicidad y programación limitada, otro intermedio por 4,99 dólares al mes con menos anuncios y más contenidos, y finalmente uno "premium" por 9,99 dólares que incluirá más de 600 películas y 400 series de televisión.





