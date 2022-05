Paulina Matos habla de su personaje en la telenovela La herencia

La actriz Paulina Matos quien encarna a la antagonista Julieta Millán en la telenovela La herencia de Juan Osorio, con un rating de 3.2 millones de televidentes, “no es una villana como tal, sino un ser creado e ideado inicialmente por su propia madre Tiaré Scanda, Rosa Gutiérrez; quien le aconseja ir más por la posición social, que por el amor que viene por añadidura”.

En la entrevista con El Sol de México, ya disfrutando en el caso de ella, del sol radiante de la playa, reiteró sentirse satisfecha por lo logrado por todo el elenco y gente de producción y más en cuanto a la reacción positiva del televidente:

“Me encuentro muy contenta y sobre todo por la aceptación del público y más que mi personaje es muy completo en el sentido que yo no creo que Julieta sea mala, es víctima de las circunstancias de su entorno familiar. Y sí Julieta me ha desgastado emocionalmente, pero la verdad me encanto interpretarlo.

“El montar a caballo me llevó a aprender de nueva cuenta porque de pequeña lo hacía y sí quitarme el miedo también fue otro de los retos en este trabajo de novela”.

En relación a que Julieta jura y perjura con la prueba de ADN que el bebé que viene en camino es de Matías, Juan del Monte; y no de Mauricio, Mateo, el hermano de Juan:

“Yo como Paulina, no estoy de acuerdo que a un hombre se le retenga por la llegada de un bebé, ya que ese tema es arcaico en la actualidad. En mi caso como actriz no puedo juzgar a mi personaje. Aunque sí lo puede entender por sus vivencias desde niña, adolescente y joven desde su casa.

“Julieta se le define en su vida mujer y a partir del miedo al rechazo. Así va por el camino de celos, ansiedad y competitividad con otra mujer que es Michelle, Sara y esto no la hace feliz. Más la educación de su mamá por conveniencia social.

“Todo esto nos lleva a que Julieta ni está enamorada de Juan, pero si lo ve con una imagen paterna, y sí va a perder el amor de su vida que es Mateo, aun cuando es un alcohólico”.

Entre otras cosas en la charla con Paulina Matos, hizo saber que La herencia, como novela, enarbola la unión familiar, las tradiciones como las bodas, casarse de blanco, obedecer a los padres.

“Sí el tema de las familias me encantó, aunque sabemos que nunca es perfecta y hay que aprender a respetar a cada uno de los integrantes para lograr la unión familiar.

“También me gustó la aparición de los caballos, que como repito, para mí fue un reto el montarlos, me quité y sí todo el proceso que viví como Julieta fue muy bonito, interesante y volver a conectar c on la vida campirana”, reconoció.

Y bueno la juvenil actriz precisó que “La herencia, si deja un gran mensaje al televidente y hay que seguir disfrutando de sus últimos capítulos que se transmiten, porque vienen cosas sorpresivas que nadie se las espera”.

La herencia con transmisiones por el Canal Las Estrellas de lunes a viernes, 20:30 horas.

Paulina Matos en los siguientes días de Verano descansará, para luego retornar a la cotidianidad y recibir propuestas de películas, y espera que pronto se dé una obra de teatro, en cuya rama no ha hecho su debut.