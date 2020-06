Paola Toyos, será Queca Gallardo en “Rubí”

La actriz Paola Toyos, se encuentra más que feliz por el estreno en nuestro país de la novela “Rubí” en donde encarnará al personaje de Queca Gallardo, quien es una reportera de sociales que le fascina el chisme.

La artista platicó en entrevista vía telefónica con “El Sol de Irapuato”, que es una muy buena producción, está increíble, sale al aire este 15 de junio a las 21:30 horas por el Canal de las Estrellas.

La talentosa y bella actriz mexicana expresó: “no se la pueden perder es una novela muy interesante, la historia la cuenta Rubí, ella comienza contando su historia”.

Acerca de su papel dijo: “mi personaje no existía en la primera versión de la telenovela que protagonizó Bárbara Mori, es muy bueno, es una periodista de sociales, quien siempre tiene las primicias y las noticias bomba”.

Entonces Queca descubre a Rubí que es la bomba total, la sigue, descubre que está haciendo, donde está e investiga porque está con uno y no con el otro, es una especie de paparazzi, le pone un sazón especial a la historia y está metida en todos lados.

Queca Gallardo tiene relación con Rubí y en ocasiones le conviene que se de la nota, porque quiere ser rica y famosa ella va buscando la nota y descubre todo que hace la protagonista.

Al describir a su personaje dijo que le agrada coleccionar pelucas de todas formas y colores, ya que son su obsesión, ella es muy solitaria, se reconforta aconsejando a Rubí.

Sobre el elenco de la telenovela expresó: “La verdad es un equipo increíble, todos divinos con la camiseta bien puesta, es un gran proyecto, lo disfrutamos mucho, fue muy poquito tiempo fueron 26 capítulos, todos mis compañeros son súper profesionales, buenos actores y divertidos”.

Al charlar de la protagonista de la historia Camila Sodi señaló: “le van encantar al público su papel, va notar la Rubí que hizo, como actriz ella es muy natural, está muy padre, la primera versión fue un trancazo”.

De la experiencia que vivió dijo: “Como actriz me fascinó, venía de trabajar con los mismos, porque hicimos juntos el Dragón, yo conocía muchos de la producción, todo está padrísimo, pedía mi limosna que me tocará porque me encanta la novela, se realizó en la Ciudad de México, está grabada en formato de cine, se hizo en puras en locaciones y eso enriquece mucho el proyecto”.

Sobre su carrera dio a conocer que tiene aproximadamente quince años de dedicarse a la actuación aunque se retiró un tiempo para convertirse en madre de su hijo Diego, quien actualmente tiene once años.

Es recordada en telenovelas como: “Sueño de amor”, “La tempestad”, “El juramento”, Alma Rebelde” y Mujer de madera”, también trabajó en novelas en Colombia, Miami, Perú y realizó una en Croacia en inglés.

Paola Toyos manifestó que está segura que en nuestro país “Rubí” será un exitazo, en Estados Unidos ya lo fue, de hecho fueron el número uno en rating e incluso le ganaron al “Señor de los Cielos”.

De lo que espera con su personaje comentó: “estoy súper confiada, es un gran proyecto, esta muy bien escrita historia, la producción es muy buena, la fotografía es espectacular, la gente la va disfrutar, porque Rubí la hicimos con mucho cariño y amor para la gente”.

Para concluir Paola le recomendó al público que “no se pierdan Rubí, se estrena este 15 de junio por el Canal de las Estrellas, les va encantar, se van a quedar entusiasmados con la historia y van querer que ya sea otro día para verla, espero que la disfruten mucho y ahorita que estamos guardados qué mejor momento para disfrutarla”.