Panteón Rococó hace un homenaje a compositores ausentes con el disco Ofrenda

Dicen que los panteones sólo reviven con recuerdos; Panteón Rococó está preparado para revivir. Tras casi dos años de ausencia, la banda regresa de la mano de sus recuerdos: Camilo Sesto, Armando Manzanero, Óscar Chávez, Juan Gabriel, Joan Sebastian… Ofrenda, su nuevo álbum, apela a las raíces.

El Panteón es un grupo que no le teme a la mezcla. En sus discos habitan un sinfín de atmósferas que igual remontan a The Specials que a La Sonora Santanera. Sin embargo, para este nuevo disco, que verá la luz en noviembre, los integrantes de la banda hicieron una travesía al pasado lejano y no tan lejano para reinterpretar grandes temas del cancionero popular hispanoamericano.

Panteón Rococó: Replantearse la vida ante el Covid-19

“Los últimos meses nos han servido para reflexionar sobre nuestra raíz, para pensar en la música con la que crecimos en nuestros hogares, con nuestras madres y nuestras abuelas”, dice Doctor Shenka, fundador y vocalista de este grupo que aún tiene una gran deuda: sus conciertos de 25 aniversario en el Foro Sol, que finalmente sucederán los próximos 10, 11 y 12 de diciembre.

“Pero creímos que no bastaba con regresar a los escenarios: teníamos que ofrecer algo nuevo a nuestro público”, admite Shenka. “Entonces la apuesta fue rendir un homenaje a todos esos autores que ya no están con nosotros, algunos de ellos a causa del Covid, pero que influyeron notablemente en la cultura popular hispanoamericana”.

Panteón Rococó llegó a un consenso y decidió grabar 10 canciones: Por ti (Óscar Chávez), Veinticinco rosas (Joan Sebastian), Te vas acordar de mi (Tex- Tex) Hasta que te conocí y Caray (Juan Gabriel), ¿Por qué no puedo ser del jet set? (Soda Stereo), El lado oscuro (Jarabe de Palo ), Cuando estoy contigo (Armando Manzanero) y Cómo quisiera decirte (Los Ángeles Negros).

“Es uno de los álbumes que más he disfrutado hacer”, reconoce Shenka. “Creo que con esto logramos darle un sonido más maduro a Panteón, pero sobre todo reforzamos la idea de ser una banda muy plural y multicultural dentro y fuera del escenario”.

El primer sencillo será Vivir así es morir de amor, compuesta por Camilo Sesto en 1978. Posteriormente serán lanzarán las otras canciones, todas bajo la dirección de Armando Ávila y con arreglos de Carlos Moguel y otros músicos. “Elegimos sólo 10 canciones de un total de 120”, explica Shenka. “Recuerdo que a mi abuela le encantaba Óscar Chávez, lloraba con sus discos”.

Voltear al pasado parece ser la nueva faceta de Panteón Rococó. En mayo, el grupo lanzó su propia versión de I will survive, el gran éxito de Gloria Gaynor.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No queríamos un disco inédito, más bien necesitábamos aferrarnos a lo que somos para saber hacia dónde queremos ir. Antes de grabarlo, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿De qué estamos hechos como individuos después de un momento tan álgido como la pandemia?”, explica Shenka.

La respuesta la encontraron en la educación sentimental que recibieron cuando eran niños, generalmente a través de canciones. Por eso creen que el álbum será un enlace con las nuevas generaciones. A Dr. Shenka le gusta la idea de que un adolescente conozca a Armando Manzanero por una de sus interpretaciones. “Quisimos recuperar canciones que quizás hoy se pierden por la inmediatez con que se rigen las plataformas actuales. Haber hecho este álbum reforzó la idea de que la música de esos tiempos fue hecha para perdurar en los corazones de la gente”.