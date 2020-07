Por pandemia, la edición 72 de los premios Emmy será virtual

Debido a la pandemia que sigue afectando alrededor del mundo, la 72° ceremonia de los premios Emmy tomaron finalmente la decisión de no habrá ceremonia presencial y los premios serán totalmente virtuales.

Los organizadores del evento enviaron una carta a todos los nominados, cuya lista fue revelada ayer, para informarles que la gala organizada en Los Ángeles no se celebrará este año.

No es una sorpresa, teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria, pero los organizadores de la ceremonia aún no habían tomado ninguna decisión al respecto.

"Como adivinasteis probablemente, no vamos a pediros que acudáis al Microsoft Theatre, en el centro de Los Ángeles, el 20 de septiembre. Este año, será una vez más la mayor velada de la industria televisiva... pero nosotros iremos hacia vosotros", explica la carta publicada este miércoles por medios estadounidenses y cuyo contenido confirmó un portavoz de los Emmy a la AFP.

Foto: Facebook Jimmy Kimmel

"Estamos juntando un equipo de técnicos, productores y autores de primer orden para (...) ir a filmaros a vuestra casa o al lugar que elijáis", indica la misiva firmada por la producción y el presentador de la ceremonia, el humorista Jimmy Kimmel.

Cabe destacar, que los premios están programados para el próximo20 de septiembre.

