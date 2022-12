Pablo y Eva, unidos en una sola voz

Los hermanos Pablo y Eva visitaron El Sol de Irapuato para dar a conocer la primicia de su próximo video “Más muerto que vivo”, de la autoría de Pablo Preciado, que interpretan Matisse e Intocable.

La filmación del video se llevó a cabo en locaciones de esta, su tierra natal, ya sólo esperan que antes de que termine el año les entreguen el producto terminado para subirlo a plataformas digitales para que la gente lo escuche, conozca y apoye.

El dueto acústico, que cuenta con más de diez de años de experiencia dentro de la industria musical ha tenido el privilegio de cantar al lado de otros artistas, realizando giras con ellos en nuestro país.

Al platicar sobre algunos de los importantes escenarios que han pisado, dijeron que han estado en el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, el Auditorio Telmex, en Guadalajara y el Auditorio City Banamex, en Monterrey, N.L., entre otros.

Los jóvenes, orgullosamente irapuatenses, se encuentran contentos y satisfechos con los frutos obtenidos hasta este momento, ya que a un año de trabajar como dúo, han tenido una gran aceptación por parte del público, que los ha tratado de maravilla.

Pablo y Eva en sus presentaciones interpretan desde los géneros más selectos como Big Band, Jazz, Bossa, hasta boleros, baladas de los 70's, 80's, 90's, oldies español-inglés, lo más novedoso del pop, reggaetón, regional mexicano, mariachi, norteño, banda y sierreño.

En los conciertos de estos estupendos artistas, la gente no se puede ir sin dejar de bailar, ya que incluyen también cumbias, salsas, bachata y porque no hasta un buen rock and roll.

Al hablar de sus planes a futuro, aseguraron que desean grabar sus propios temas, porque hasta este momento sólo han hecho covers, ya que Pablo cuenta con varios temas de su autoría.

También les agradaría tener la oportunidad de hacer colaboraciones con algunos artistas que admiran.

Adelantaron que van a cerrar el 2022 con mucho trabajo, ya que se presentarán en diversos eventos públicos y privados, además ambos imparten clases de canto particulares y Pablo tiene un grupo de alumnos en el Instituto Irapuato.

Finalmente, los cantantes invitaron a sus fans y público en general a seguirlos a través de sus redes sociales, en donde los encuentran como pabloyevamusic.