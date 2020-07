"Voy a ver qué hago", Silvia Pinal se queda sin exclusividad en Televisa

La diva del cine y de la televisión mexicana Silvia Pinal dio a conocer que Televisa le quitó sus dos contratos de exclusividad, uno de actriz y otra de productora, ello tras percatarse que sus pagos no habían sido depositados y por su hijo Luis Enrique Guzmán, quien fue notificado por terceras personas.

La primera actriz, pertenecía a las pocas celebridades que disfrutaban del contrato de exclusividad que otorgó Televisa en la década de los años 70.

Ver esta publicación en Instagram Posando con cuadro de Diego Rivera y de Guayasamín . . . #silviapinal #cinemexicano #diegorivera #fridakahlo #oswaldoguayasamin #guayasamin #art #mexico #diva #silviafrenteati Una publicación compartida de Silvia Pinal Hidalgo 🔵 (@silvia.pinal.h) el 22 Feb, 2019 a las 11:24 PST

Entre la lista se encuentra Manuel “El Loco Valdés” e Ignacio López Tarso. Este contrato consistía en otorgar un pago mensual a los actores o conductores a cambio de estar disponibles en el momento que la empresa lo requiriera, independientemente de sus pagos por telenovelas.

“Creo que las cosas están muy claras y la ayuda que me daban está muy relativa y tampoco pienso ir contra la corriente ni que me traten como si yo fuera una limosnera, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga y voy a ver qué hago”, relató la actriz en una entrevista para Sale el Sol.

Asimismo, su hijo Enrique quien se ha encargado de los asuntos de la también productora, informó a Ventaneando que han pedido una explicación a la empresa, pero uno de los ejecutivos le informó que abordarán el tema, sin darle una solución concreta o incluso una confirmación sobre su salida.

“Ya no le hacen caso ya no le han dado su exclusividad, la veo que está un poco consternada un poco preocupada porque la situación y el momento es muy malo… Ha dejado sangre sudor y lágrimas…se me ha muy extraño que a estas alturas del partido que nada más porque no está el Tigre le hagan ese tipo de groserías a mi mamá”, informó el hijo de Pinal.

En la entrevista, la actriz recordó que inició en la televisora cuando aún no era conocida como Televisa, sino como XEQ.

“Estoy muy triste espero en Dios que las cosas se arreglen”, confirmó que ella seguirá trabajando y analizará las ofertas de trabajo. Silvia Pinal continúa recuperándose de la caída que sufrió en meses pasados.

