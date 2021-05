¡Escándalo en el programa Hoy! Tinieblas Jr. nalguea a Macky al aire y las redes explotan

El luchador Tinieblas Jr. está en el ojo del huracán tras haber tocado los glúteos a su compañera Macky sin su consentimiento durante su participación en la competencia Las Estrellas Bailan que se realiza dentro del programa Hoy.

A la mitad de la coreografía, Macky ya no siguió sumamente molesta después de que Tinieblas Jr la nalgueó, lo que no estaba contemplado en la rutina. “Nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro”, expresó la exparticipante de Guerreros 2020.

Tras ello, Tinieblas intentó justificarse diciendo que se había dejado llevar por la adrenalina del momento e incluso tachó de poco profesional a Macky porque no terminó el baile.

Después de faltarle el respeto a Macky González, Tinieblas Jr. se hace el ofendido y le pide a ella "que sea profesional".



Además de justificar la nalgada que le dio como parte de la adrenalina. ¡NO PUEDE SER!🤬pic.twitter.com/icf0z09WM7 — Karly Aldana (@karlyaldana7) May 14, 2021 Y todavía él se enoja 🤦🏻‍♀️ #Hoy #ProgramaHoy #Macky #Tinieblasjr pic.twitter.com/7e2bivt892 — 🌈 Misunderstood (@erikay84) May 14, 2021 Increíble que todavía que tinieblas jr fue quien le faltó al respeto a Macky dándole una nalgada que no era parte de la coreografía sin su consentimiento, el señor se haga el ofendido 😠pic.twitter.com/DIisz3KO3W — Larissa (@la_cr) May 14, 2021

Aunque posteriormente el gladiador se disculpó durante el programa, Macky anunció que no quería seguir en la competencia e invitó a todas las mujeres “a que si en un momento no están de acuerdo con algo, no se queden calladas. Yo me retiro con mucha tranquilidad de este concurso”.

La polémica no se hizo esperar en redes sociales que han criticado al programa Hoy y Televisa por permitir este tipo de acoso e incluso especulan que todo fue un montaje, aunque otros han mostrado su apoyo a Macky y reprueban la actitud de Tinieblas Jr. y de la televisora.

si la nalgada no estaba planeada no puedes decirle a Macky que tiene que ser profesional y seguir, ni decir que es "la adrenalina", nada justifica esa falta de respeto, el enojo de Macky es totalmente entendible, dejemos de normalizar tocar sin consentimiento. — 𝗣𝗮𝗼 🦁 (@mautilights) May 14, 2021 Ya se sabía que Televisa es una casa televisiva de lo peor ¿pero normalizar el tocar sin el consentimiento de una persona porque "debe de ser profesional"? Se agradece que Macky haya hablado al respecto en televisión nacional porque NO está bien normalizar ese tipo de actos. — july (@ziamsbestie) May 14, 2021 Macky pudiera salir encuerada si quisiera y aún así nada justifica que la toquen sin su permiso https://t.co/0XMHGsuqgR — D 🤟🏻 (@xAzultendientes) May 14, 2021 Cómo vas a decirle a Macky que tiene que ser profesional ante un acto de acoso, la nalgada NO estaba y por mucha adrenalina que tuviera Tinieblas Jr no tenía porque tocar el cuerpo de ella, para acabar había personas viendo y no hicieron nada — Mel (@MelanieStopp) May 14, 2021 ¿Por qué normalizan la nalgada que le dio @tinieblasjrfull a @macky_mx ?

Viendo cómo están las cosas en el país, que poco empático fue el jurado. #LasEstrellasBailanEnHoy — Baby Yoda (@soffsaes) May 14, 2021 Aplaudo a Macky, en tiempos donde se necesita dejar de normalizar actos como ese, sus palabras fueron las correctas, lo ocurrido hoy para nada fue profesional por parte de su pareja, y que mala onda por parte de producción que se limitaran a minimizar lo ocurrido. — VeronicAAAAAAAAA (@Crononauta98) May 14, 2021 Independientemente de que te caiga o no te caiga bien Macky, esto está MAL y no está a discusión, y que bueno que ella no se quedó callada y no normalizo "la adrenalina" de la competencia. Basta de usar a las mujeres como objetos sexuales en la televisión. ESTOY CONTIGO MACKY. — Jenn 🦅 (@JaeFruriova) May 14, 2021